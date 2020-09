Glemte at trække håndbremsen: Da de kom ud var bilen væk

En ung lærling fra Aarhus er nok ekstra opmærksom på at trække håndbremsen i fremtiden, efter 'et mindre uheld' sendte en lånebil ud i Aarhus Å

Man skal lige se efter, om man nu også har husket at trække håndbremsen.

Det måtte en nystartet VVS-lærling sande, da han efter et besøg i en håndværkerbutik fandt lånebilen 'sejlende' i Aarhus Å.

Det skriver bilforhandleren Ejner Hessel i et Facebook-opslag.

Lærlingen og en kollega skulle forbi en grossist, inden de skulle videre til en byggeplads.

- Han parkerede bilen og gik ind i butikken. Kort efter kommer en mand løbende ind i butikken og fortæller, at en bil er begyndt at trille uden fører, fortæller VVS-installatør Lars Lykkegaard til Ekstra Bladet om sin lærlings uheld.

Privatfoto

- Først troede de ham ikke og grinte, men da de kom ud, var bilen væk. Så kan de se, at der er nogle spor ned mod et buskads - ned mod åen, forklarer Lykkegaard.

Herfra 'sejlede' bilen 50 meter ned ad Aarhus Å.

- Det gjorde det også noget kompliceret at få den ud igen, da SOS ikke kunne komme til den med kranen. Så de satte en ung mand ud i vaders med reb og tov for at få trukket den ind igen. Det var ikke helt nemt, men tog fem timer før bilen endelig var fri igen.

- Det var jo ikke noget han gjorde med vilje. Det vigtigste er, at der ikke var nogen, der kom til skade, siger Lars Lykkegaard og tilføjer at lærlingen nok skal få lov at give kvajebajer.