Gør du dette efter IKEA-tur? Kan gå helt galt

Er du en af dem, der fylder bagsædet op med dine nyeste fund, når du har været på shopping i varehuset IKEA, eller med kufferter når du er på vej hjem fra køreferien til Italien?

Så er det en god idé at læse med her.

At fylde bagsædet med løse varer kan nemlig være direkte livsfarligt.

Det understreger en ny crashtest, der er foretaget for for NAF, som er et norsk vejhjælpsfirma.

- Du ser det hver dag i IKEA og andre varehuse. Bilerne fyldes op med for stor fragt og store produkter, siger Nils Sødal, der er seniorkommunikationsrådgiver hos NAF, til mediet Bil24.

- Når du laster bilen med møbler, der er fladt pakket, eller byggevarer, er det livsvigtigt, at du sikrer lasten ordentligt. En helt ny crashtest viser, at konsekvenserne kan blive fatale, hvis det ikke er gjort, selv ved lave hastigheder, lyder det fra Sødal.

Det er bare med at spænde dine varer godt fast, hvis du har været en tur i for eksempel IKEA. Foto: Linda Johansen

Høj belastning

Den nye crashtest viser, at hvis man laster sin bil med 145 kilo, vil det svare til, at det skaber en belastning på hele syv ton, hvis du kører galt med en hastighed på bare 45 kilometer i timen vel at mærke.

Ved den fart viser den nye test, at lasten ryger frem, smadrer nakkestøtten på forsædet og rammer testdukken på en måde, der kan give livsfarlige skader.

- En genstand, som rammer en passager med blot 45 kilometer i timen, kan give livstruende skader, og sammenstødet kan sammenlignes med et frit fald fra en højde på næsten otte meter, lyder advarslen fra Nils Sødal.

Han opfordrer derfor kraftigt til, at man sikrer sin last, så der ikke ligger bagage eller løse varer i bilen. Det kan man eksempelvis gøre ved at bruge spændestropper, så man forhindrer oppakningen i at ryge frem, hvis man skulle komme ud for en ulykke.

Læs flere gode råd til at sikre din oppakning herunder:

Sådan sikrer du dig en forsvarlig oppakning Fordel vægten jævnt, læg tunge ting nederst og eventuelt de tungeste ting på gulvet på bagsædet.

Læg genstandene tæt ind til siden på bilen for at forhindre, at de bevæger sig rundt i bilen

Mindre genstande kan lægges i en sikker kasse eller beholder, som kan sættes fast i bilen med stropper. Et tæppe eller en dyne bidrager til at reducere bevægelse.

Brug certificerede stropper for at holde genstande nede og for at forhindre bevægelse og sæt stropperne fast på et fast punkt i bilen. Det er en god idé altid at have stropper tilgængeligt i bilen.

Brug et net til at sikre genstande, hvis du har mulighed for det. Men bemærk, at dette er ikke er sikkert i forhold til at sikre tungere varer.

Sørg for, at der ikke er genstande, der stikker ind på forsædet. Hvis det gør, bør du bruge en varebil til formålet.

Hvis bagsæderne er ledige, kan du bruge sikkerhedsselerne til at sikre dine varer bedre.

Læg kun ryggen på bagsædet ned, hvis det er bydende nødvendigt, og se først efter andre alternativer. Ryggen på bagsædet giver beskyttelse mod bagage i bagagerummet. Kilde: NAF

Se en video af, hvor galt det kan gå, hvis man ikke sikrer sin bagage ordentligt, lige her: