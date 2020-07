Gravid med 20 år yngre stedsøn: Nu er de gift

En tv-personlighed fra Rusland har sat gang i debatten, da hun tidligere på sommeren fortalte sine 400.000 fans på Instagram, at hun var gået fra sin mand og nu var gravid med sin stedsøn.

Marina Balmasheva fra Krasnodar Krai boede ellers sammen med sin mand i ti år, men da det ikke længere fungerede mellem parret, fandt hun efterfølgende sammen med stedsønnen Vladimir Shavyrin.

Parret har tidligere på året fortalt, at de ville gifte sig, og nu har de gjort det officielt med en video på Instagram, hvor man ser dem underskrive officielle dokumenter på rådhuset i byen.

Marina delte også et billede af parret i brudetøj.

Til videoen skriver hun: 'Vi kørte til registreringskontoret. Jeg havde ikke engang en hårbørste med mig. Ringene var i bilen. Der var god stemning og en smule akavethed. Efter at være registreret tog vi vores bryllupstøj på, og vi holdt en fin reception på en lokal restaurant'.

Marina har tidligere talt med et lokalt medie om, at hun godt ved, at eksmanden ikke er helt tilfreds med deres beslutning, men at hun ikke tænker så meget på det længere.

'Vi skal have en baby, og nu skal vi flytte til større by', har hun tidligere udtalt.

Marina er kendt i Rusland, hvor et tv-hold fulgte med i hendes vægttabsrejse for flere år siden.

Hun har også været med i det russiske tv-program Pryamoy Efir (Live-tv red.) i marts, hvor hun delte detaljer om forholdet til Vladimir.