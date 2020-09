Gucci-jeans udsat for voldsom kritik

Det italienske mode-firma Gucci er blevet udsat for en regulær shit-storm på Twitter, efter at de i mandags satte nogle nye jeans samt overalls til salg.

Brugere på de sociale medier klager især over den ekstreme pris, men de klager også over, at de nye Gucci-bukser ser ud, som om der er græspletter på buksernes knæ.

Gucci har også lavet såkaldte overalls med græspletter på. Foto: PR/Gucci.

Gucci fortæller selv, at de nye jeans er skabt af økologisk bomuld og er speciel-behandlet for at skabe en effekt af pletter.

Det er imidlertid ikke faldet i 'god jord' eller måske nærmere sagt 'godt græs' hos brugerne.

Det skriver flere medier heriblandt CTV News og New York Post

Og her kan du se de græsplettede jeans til salg hos Gucci for 680 britiske pund svarende til 5537 kroner.

Twitter-brugeren Kim Zinho har lagt et opslag ud på Twitter, hvor hun skriver:

'Gucci er blevet helt vanvittige med disse græsplettede jeans. 600 pund(4879 kroner - red.). Jeg kan selv lave pletterne gratis i min have'.

Twitter-brugeren Dave Ryan reagerede også negativt på de nye græsplettede overalls.

'Hvor rig skal man være for at hyre nogle andre for at få det til at se ud, som ud du har tilbragt noget tid udendørs? Gucci sælger nu denim overalls for 1400 dollars(8933 kroner - red.) Og disse overalls har oven i købet græspletter. Ja. græspletterne er kunstige'.

En Twitter-bruger, der kalder sig Tired ZZZ, skrev følgende:

'Fra 770-1200 dollars for græsplettede Gucci-bukser. Hvis du køber dem, vil jeg personligt slæbe dig gennem græsset.'