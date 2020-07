Hårde ord efter eskimo-strid: - Det sårer mig

Det sårer ejeren, Anders Eibye Hansen, bag Hansens Is, at der er kommet så kraftige reaktioner på deres navneskifte af Eskimo-isen

Hansens Is er for alvor kommet i modvind på de sociale medier, efter de har valgt at skifte navnet på deres chokoladeovertrukne vaniljeis Eskimo-is til O'Paya.

På deres Facebook-side er der flere negative kommentarer fra deres følgere, der udtrykker deres holdning.

'I har virkeligt jokket i spinaten her!', skriver en bruger.

'Og på baggrund af den beslutning, kommer der ikke længere Hansens Is i vores fryser. Jeg er så træt af det her politiske korrekthed!', skriver en anden bruger på opslaget.

Oprigtig ked af det

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Eibye Hansen, der står bag Hansens Is sammen med broderen Rasmus. Han havde ikke set det komme, at så mange har en holdning til navneskiftet.

- Det har overrasket mig en del, at det er så vigtigt for folk at reagere på. Det kan godt være, at vi er naive og ikke ved, hvor ømtåleligt et emne det er. Men det at blive beskyldt for knæfald for politisk korrekthed, det sårer mig. Vi har haft en lang og grundig proces med egne refleksioner.

- Hvordan har du det med alle de negative kommentarer, der er kommet på jeres Facebook-opslag?

- Jeg bliver oprigtigt ked af det. Vi knokler afsindigt hårdt for at lave interessante ting og fortælle gode historier. Vi er en dansk virksomhed. Det er så ærgerligt, den bliver genstand for den her debat, der også omhandler andre ting. Jeg kan sagtens forstå reaktionerne. Men det er en naturlig udvikling.

- Set i bakspejlet fortryder I så? Eller står I ved jeres beslutning?

- Jeg kunne godt have undværet de kraftige reaktioner. Men jeg synes stadigvæk, at vi har truffet rigtige beslutning. Vi har også fået mange henvendelser på vores Congo-is, men der har vi en god historie, vi kan fortælle og forsvare.

Selvom Hansens Is har fået mange negative kommentarer, har de ifølge Anders Eibye Hansen også fået en del henvendelser fra Grønlændere, der sætter pris på, at det er modige nok til at ændre navnet.

Problematisk

Brødrene fra Hansens Is besluttede sig for at skifte navnet på isen, da debatten om Kæmpe Eskimoen blev skudt i gang. Den amerikanske version af Kæmpe Eskimoen, Dreyer's Grand Ice Cream, ændrede nemlig navnet på Eskimo Pies, fordi det var nedsættende mod inuitter.

- Da det amerikanske brand skiftede navn, var vores indledende reaktion på linje med alle andre reaktioner. Men når man kigger i ordbogen, finder man ud af, det er et ord, der har problematiske sider. Det tog vi stilling til, at det bliver sådan en stor folkedebat det kommer bag på mig, siger Anders Eibye Hansen.

Det står der i ordbogen Herunder står betydningen af ordet 'eskimo', som det står i Den danske ordbog: 'person der tilhører et af de oprindelig asiatiske folk der bebor de arktiske egne i Grønland, Nordcanada, Alaska og det nordøstlige Sibirien SPROGBRUG kan virke stødende, idet betegnelsen inuit nu foretrækkes af disse folkeslag frem for eskimo' Kilde: Den danske ordbog Vis mere Luk

For nyligt kom det frem, at Danmarks største isproducent, Premier Is, der også ejer Hjem-Is, holder fast i navnet 'Kæmpe Eskimo' til den chokoladeovertrukne solbærflødeis.

Det oplyser kommerciel direktør Claus Dahlmann Larsen til Ritzau.

- For os er Kæmpe Eskimo nostalgi og navnet på en is, som forbrugerne elsker og har gjort det i mange år. Det har ikke til hensigt at krænke eller støde, siger han.