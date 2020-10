Handicappet smidt ud af rutsjebane

Den 28-årige britiske Becky Cheetham fra Staffordshire i England er skuffet og vred på forlystelsesparken 'Alton Towers', fordi personalet smed hendes 30-årige handicappede søster Hannah ud af en rutsjebane på grund af sikkerhedsregler.

Becky blev tvunget til at bære sin søster ud af rutsjebanen med masser af mennesker som vidner til det ydmygende optrin.

Den 30-årige Hannah lider af såkaldt cerebral parese, der skyldes en sygdom i hjernen, der er indtruffet i hjernen i perioden fra tidligt fosterliv til 2-årsalderen. Hun er derfor delvis lam og sidder i kørestol.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og The Mirror.

Becky Cheetham har også lagt et opslag ud på Facebook om sagen, der nu er gået viralt. Opslaget har fået 28.000 likes og er blevet delt mere end 23.000 gange.

Hannah havde faktisk med hjælp fra sin søster sat sig i forlystelsen 'Rita', der er forlystelsesparkens hurtigste rutsjebane, da hun blev bedt om at forlade rutsjebanen, da personalet havde fået øje på, at hun var funktionshæmmet. De begrundede udsmidningen af Hannah med, at hendes tilstedeværelse i rutsjebanen var en sikkerhedsrisiko samt et brud på sikkerhedsreglerne.

Ved en anden forlystelse ved navn 'Smiler' blev Hannah også nægtet adgang. Her fik en fra personalet øje på Hannah i køen og råbte med høj stemme: 'Hun kan ikke komme med. Hun kan ikke gå'.

Og da søstrene endelig skulle prøve forlystelsen 'Duel', blev de mødt af endnu en skuffelse. 'Duel er en interaktiv blanding mellem et hjemsøgt hus og en rutsjebane, der ved indgangen var markeret som en forlystelse med en rampe til handicappede. Men den var imidlertid blevet fjernet.

Søstrene Becky og Hannah hygger sig her på stranden. Foto: Cheethams With Dreams.

En talsmand fra forlystelsesparken har siden søstrenes negative oplevelser i 'Alton Towers' sagt undskyld. Og de lover nu forbedringer både med henblik på uddannelse af personalet samt bedre adgang for handicappede.

Den 30-årige handicappede Hannah og hendes søster Becky er i øvrigt begge meget interesserede i fysiske udfordringer.

Den 10. august lagde Becky et opslag ud på søstrenes fælles Facebook, Cheethams With Dreams, hvor søstrene var ude på en spændende 'parasailing'. Becky skrev følgende:

'Det var en fantastisk oplevelse. Men vi skulle have taget nogle søsyge-tabletter før starten. Der er ingen grænser her, selv om det måske kan give far et hjerteslag'.