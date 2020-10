Har 50 edderkopper i børneværelset

Otteårig pige har mere end 50 edderkopper samt to slanger og en skorpion

Den kun otteårige britiske Hollie Greenhalgh har en usædvanlig hobby.

Hun samler nemlig på edderkopper og krybdyr. Lige nu har Hollie samlet mere end 50 edderkopper samt to slanger og en skorpion i sit soveværelse. Derudover har hun også i terrarier adskillige tusindben, græshopper og kakerlakker i sin lille private zoologiske have.

Det er dog ikke alle i familien, der er begejstrede for Hollies mange dyr. Hendes 29-årige mor, Rachel Greenhalgh, er nemlig ekstremt bange for edderkopper.

Det skriver flere medier, heriblandt Mirror og Metro

Otte-årige Hollie har i øvrigt sin egen YouTube-kanal med hele 6000 følgere, hvor hun underviser og fortæller om sine mange elskede dyr. Den lille dyrevens store idol er i øvrigt den britiske naturforsker David Attenborough, der i adskillige årtier var tv-vært i hundredvis af naturprogrammer i Storbritannien, heriblandt de ti afsnit i den berømte natur-tv-serie 'Life on Earth' fra 1979.

Her ses et nærbillede af Hollie med et stort eksemplar af edderkoppen 'Mexican Red Knee Spider'. Foto: Swns.

Hollie fik allerede som to-treårig en stor kærlighed for edderkopper. Hun fik sin første edderkop på sin syvårs fødselsdag. Det var ovenikøbet en ganske stor en af slagsen. Nemlig den såkaldte Mexican Red Knee Tarantula, som hun gav kælenavnet Hairyett.

Hollies forældre, Rachel og David, har siden fødselsdagen på mindre end et år brugt ca. 4100 kroner på at forøge Hollies store samling af dyr.

Selvom Hollie har adskillige små dyr, er det stadig den store edderkop 'Hairyett', der er hendes yndlingsdyr.

- Jeg elsker at se, når Hairyett går. Edderkopper er generelt meget søde. Jeg ønsker at sprede budskabet om, at edderkopper er nogle fantastiske dyr, fortæller Hollie og tilføjer:

- Selvfølgelig bruger jeg meget tid på at passe på alle mine dyr. Men jeg vil hellere være sammen med min dyr herhjemme end lege med mine venner, siger Hollie, der hver weekend bruger tre timer på at fodre alle sine dyr.