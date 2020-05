'Harry Potter'-mor udgiver gratis bog

Forfatteren bag de populære 'Harry Potter'-bøger har fået sine fans til at gå helt amok, efter hun har overrasket dem med, at hun vil udgive sin nyeste børnebog 'The Ickabog' gratis online.

Den 54-årige forfatter håber, at det selvstændige eventyr vil hjælpe med at holde børnene underholdt under coronapandemien.

J.K. Rowling udtaler på Twitter, at hun egentlig havde planlagt at udgive bogen lige efter den første 'Harry Potter', men da serien blev så populær, valgte hun i stedet at fokusere på at skrive bøger til voksne.

'Jeg ville altid gerne offentliggøre den, men efter den sidste Harry Potter var udgivet, begyndte jeg at skrive bøger for voksne, og jeg valgte at udgive dem i stedet. Indtil for nylig var det kun mine to små børn, der har hørt historien om 'The Ickabog' før', skriver hun.

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS



2/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Manuskriptet har været på hendes loft indtil for et par uger siden, hvor hun begyndte at skrive det om.

To eller tre kapitler vil blive udgivet hver dag indtil 10. juli.

Rowling håber på, at fans vil hjælpe med at illustrere hendes bog.

'De må gerne give idéer til billeder hen ad vejen. Men ingen skal føle sig presset af mine idéer. Bare lad fantasien få frit løb,' lyder det.

Al overskuddet fra bogen, der bliver rigtig udgivet i november, vil gå til at hjælpe organisationer, der er blevet hårdest ramt under coronavirus.

Bogen vil være tilgængelig på en hjemmeside senere tirsdag eftermiddag.