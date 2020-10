Havde samme sjældne kræft: Så skete der noget magisk

Et amerikansk par er gået viralt med historien om, hvordan de mødte hinanden.

Molly Gorzyca og Ryan Smith så nemlig hinanden, da de begge var i gang med behandling for den samme type kræft.

Historien har parret delt på Twitter, hvor opslaget er gået amok med over en million likes, og siden er parret også blevet interviewet af People, hvor de fortæller om deres forhold.

- Jeg føler, at når vi fortæller vores historie, er folk overraskede over, at der kunne komme noget så godt ud af noget, der er så forfærdeligt. Jeg tror det er derfor, folk har liket det, fortæller Molly til mediet.

- Alle ser kræft som denne her forfærdelige sygdom, hvor intet godt kommer med. Men hvis noget som vores forhold og det, at vi har slået kræften, kan komme, så er det jo som en blomst, der blomstrer mellem asfalten, forklarer Ryan yderligere.

De to begyndte at ses efter Molly skrev til Ryan, over de sociale medier.

- En pige fra min skole videresendte en artikel om en basketball-kæmper, der prøvede at overvinde kræft. Jeg læste den, og fandt ud af, at han var samme alder som mig og kæmpede mod præcis den samme type kræft. Da jeg så det, vidste jeg, at jeg måtte skrive.

De tog startede med at være venner og mødtes i virkeligheden på hospitalet til en behandling, og efter noget tid som venner, blev forholdet romantisk.

Parret er begge diagnosticeret med akut myeloid leukæmi, hvor der kræves akut behandling med kemoterapi eller stamceller.

Både Molly og Ryan var chokerede over, at de var syge, da de begge har lavet meget sunde liv og dyrket sport på højt plan.

Parret er i dag begge i bedring efter transplantationer med stamceller.