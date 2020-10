Heldig millionær fundet: En efterlyses fortsat

Onsdag i denne uge vandt en dansker 1.415.741 kr. i Vikinglotto, men vinderen dukkede ikke op for at indløse sin vinderkupon, da tallene blev trukket.

Nu har den heldige vinder meldt sig for at præmiesøge sin kupon. Det oplyser Danske Spil over for Ekstra Bladet.

Vinderkuponen blev købt Bygaden Vin og Tobak i Herlev, men det var ikke den eneste vinderkupon, som manglede en ejer.

En anden vinder af hele 4,2 millioner kroner i en andenpræmie på det nordiske spil Vikinglotto er endnu ikke fundet.

Det er nu halvanden uge siden, at en københavner vandt det store millionbeløb.

- Derfor vil vi gerne minde personer, der har købt en kupon 17. september omkring kl. 18.15 i Telefonkiosken på Østerbrogade i København, om at gå ned og få den præmiesøgt. Vi har nogle millioner, vi gerne vil have delt ud til vinderen, sagde den adm. dir. i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl, i en pressemeddelese i går.

Det er sjældent, at vinderne ikke bliver fundet. Derfor opfordrer Pernille Mehl alle, der har spillet, til at tjekke tasken, inderlommen, eller om man måske har sat kuponen på køleskabslågen.