Heldige sekunder: Reddet fra alligator-angreb

En mand var utrolig heldig, da han undveg en alligator under sin kajaktur

Det kunne være endt helt galt, da en mand var på en kajaktur ved Waccamaw floden i USA.

Her havde han nemlig et meget tæt møde med en alligator.

Peter Joyce havde valgt at tage sin kajak ud et sted, han ikke tidligere havde sejlet på, og mens han padlede i floden, blev han pludselig forsøgt væltet af en alligator.

Det fortæller han til WECT News.

- Jeg troede, at jeg hørte en fisk hoppe ved min venstre side, men det viste sig slet ikke at være en fisk. Cirka tre meter fra min kajak så jeg hovedet af en alligator, og det var det. Jeg havde ikke tid til at reagere, fortæller han og fortsætter:

- Min hjerne arbejdede på højtryk. Da jeg havde set hovedet ved enden af kajaken, var det som om, at jeg gik ind i en tilstand af chok.

Vægten fra alligatoren fik vendt kajakken, men Peter Joyce formåede at få fat i et træ, så han kunne komme op igen.

- Hvis den havde ramt, og der ikke var noget at holde fast i, kunne det være gået meget værre.

I videoen, Peter Joyce optog, ser man ikke alligatoren igen, og han formår at padle væk fra angrebet.

