Helt nyt: Del din skærm

I løbet af foråret og sommeren er brugen af videoopkald og chatfunktioner eksploderet som aldrig før. Det er i takt med, at både Danmark og resten af verden blev lukket ned som følge af coronakrisen, og at opfordringen om at stå sammen hver for sig lød for første gang.

Mange teknologi-virksomhederne rundt om i verden har derfor brug tid på at forbedre og udvikle deres produkter og tjenester i form af flere muligheder og funktioner.

Især mange erhvervsorienterede chat- og videochats er blevet populære og nødvendige, men også gamle kendinge, som appelerer til privatpersoner, er blevet brugt flittigt og har udviklet nye funktioner.

Det gælder også for Facebook-giganten.

For få dage siden kom der en spritny tilføjelse til Facebooks chat-funktion, Messenger. Facebook har annonceret, at det nu er muligt at dele din egen skærm på telefonen med dem, du videochatter med, skriver Messenger i en pressemeddelelse.

Funktionen har været tilgængelig på computer i en længere periode, men er nu blevet tilføjet til mobil-enheder - både til Android og iOS.

Den nye funktion gør, at man kan vise sin egen skærm til sine venner. Det betyder, at man kan 'gå på online shopping, vise billeder eller opskrifts-jagt' med sine venner virtuelt, som Facebook forklarer det i deres eksempler på, hvad funktionen kan bruges til.

I den helt almindelige Messenger-app kan man ringe til en enkelt person eller helt op til otte personer og dele sin skærm.

For at få skærmdelingen i gang skal man indgå i et videoopkald med en anden Facebook-bruger. Derefter 'swiper' man op fra bunden og en lyserød knap bliver synlig med titlen: 'Del din skærm'.