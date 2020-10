Helt unik: Sjælden haj fanget

50-årige Jason Gillespie siger, at han aldrig har set magen i sine 30 år som fisker.

For nylig var han, som så ofte før, på vandet for at fiske nær britiske Isle Of Wight, da han fangede, hvad der menes at være den første kridhvide haj i britisk farvand.

- Jeg har fisket i 30 år, og jeg har aldrig set sådan en før. Det er åbenbart en lidelse, hvor pigmentet forsvinder fra huden, jubler Jason Gillespie til Cambridge News og fortsætter:

- Hvad er chancen? Jeg aner det ikke. Det er en fisk, man kun fanger én gang i livet. Én ud af en million.

Han fortæller videre, at han har hørt om en mand fra Wales, der fangede en for nogle år tilbage, men den var langt mindre. Og den sjældne fisk har det generelt svært i vandet, mener den garvede fisker.

- Jeg tror helt generelt, at hvis de mister deres naturlige farve, så bliver det svært at overleve, fordi de ikke har den samme kamuflage, de kan ikke jage ligeså effektivt og bliver lettere ofre for rovdyr, siger han.

Ifølge Jason Gillespie var hajen, der er af arten gråhaj, på båden i mindre end et minut, før de slap den fri i vandet igen.