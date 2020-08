Her er Danmarks billigste hus

Det er et godt gedigent håndværkertilbud, man kan få for næsten ingen penge i Sindal

Der skal mere end en god klat maling til, hvis man skal lave et hjem ud af det hus, der lige nu er til salg som det billigste i landet.

Huset koster sølle 80.000 kroner, men der skal postes en pæn sum i hytten, hvis den skal blive beboelig.

Huset ligger i nordjyske Sindal mellem Frederikshavn og Hjørring, og selvom huspriserne i den lille stationsby hører til i den lave ende, så er huset på Nørregade uhørt billigt.

Huset beskrives i salgsmaterialet fra Home Sindal som en 'villa i absurd ringe stand', og den 55 kvadratmeter store bolig blev ifølge Tv2Nord netop sat ned i pris for at gøre det til landets billigste. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Se også: Kendt skuespiller sælger millionhybel på Vesterbro

Huset kom på markedet i juli måned til 150.000 kroner, men allerede nu er prisen sænket med hele 47 procent til de 80.000, der nu står på prisskiltet. Altså et lynnedslag på hele 70.000 kroner.

Ifølge Boliga.dk. giver det en kvadratmeterpris på 1.454 kroner for det treværelses store hjem. Gennemsnittet i Sindal er på godt og vel 6.700 kroner pr. kvadratmeter for et hus.

Selvom villaen i Sindal er landets billigste, er det ikke det eneste hus i Danmark, hvor du kan blive husejer for under 100.000 kroner.

Udenfor Assens på Fyn ligger et bindingsværkshus fra 1800 med fire værelser, der koster 99.000 kroner.

Se Danmarks billigste hus HER