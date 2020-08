Hot frieri: - Vil du gifte dig med mig

Den 52-årige britiske stuntman Riky Ash kastede sig ud i et dramatisk frieri, da han for nylig faldt på knæ foran sin 48-årige kæreste, Katrina Dobson, og friede til hende, mens hans ryg og ben var dækket af flammer.

Katrina Dobson var stum af overraskelse i forbindelse med det voldsomme flamme-stunt. Men hun genvandt dog hurtigt fatningen og svarede ja, da Riky Ash havde spurgt, om hun ville gifte sig med ham.

Det skriver nyhedsbureauet SWNS samt medierne Metro, New York Post og People

Katrina, der til daglig arbejder i corona-afdelingen på William Harvey Hospital i byen Kent, fortæller følgende om det usædvanlige frieri:

- Det var virkelig en kærlig måde at fri på. Han lever og ånder jo for sit job, så det var det perfekte frieri , siger Katrina.

Efter frieriet gik det stærkt. Flammerne på Rikys krop skulle nemlig slukkes, inden det gik galt. Foto: SWNS

Riky, der har været stuntman på adskillige store Hollywood-film, heriblandt filminstruktøren Tim Burtons film 'Sleepy Hollow', var begejstret over at kunne bringe sin ekspertise ind i frieriet.

- I starten kunne Katrina ikke engang sige ordet 'ja', fordi hun var så chokeret. For mig var det ligesom at medvirke på en stor Hollywood blockbuster-film, samtidigt med at jeg friede til min kæreste, fortæller Riky.

Fotografen David Sinclair, der tidligere har arbejdet sammen med Riky, havde hældt antændelig væske på Riky før stuntet. Væsken skaber nogle store flammer, der dog næsten dør ud med det samme. Idéen var, at flammerne skulle virke længe nok til, at Riky kunne nå at sige: Vil du gifte dig med mig, Katrina Dobson?

Det nye ægtepar mødte hinanden på internettet. De var på deres første date sammen i marts måned, lige før corona-karantænen trådte i kraft i Storbritannien.

Parret fortsatte dog med at tale i telefon med hinanden hver eneste dag i tre uger, og det eneste, de tænkte på, var at få lov til at tilbringe tiden sammen. Og det vil de så gøre nu, indtil døden dem skiller.