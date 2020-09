Hundehvalp smidt ud fra bro: Reddet af ukendt helt

En heltemodig gerning endte med at redde en ellers dødsdømt hundehvalp.

Den ti-uger gamle hvalp fra Florida blev kastet ud over en bro, men heldigvis var der en helt lige i nærheden.

Nassau County Animal Service deler den fantastiske historie på deres Facebook, hvor de samtidig leder efter et hjem til den lille hvalp.

En kvinde ringede nemlig til internatet og fortalte, at hun havde set hvalpen blive smidt ned fra den seks meter høje bro.

Heldigvis var én person hurtig.

- Kvinden talte med en mand, der var ude for at fiske. Han hoppede i vandet for at finde hvalpen, fortæller Nassau County Animal Services direktør Timothy Maguire til First Coast News.

Myndighederne har siden udtalt, at det var meget heldigt at terrieren overlevede.

- Med de strømme, der er under broen, og hvis man tænker på, hvor lille hvalpen er, er det overraskende, at den klarede den, fortalte Timothy Maguire.

Leder efter hjem

Siden redningen har hunden fået navnet Queso, og den leder nu efter et hjem.

Nassau County Animal Services prøver også at finde frem til den person, der har hjulpet med at redde hundens liv.

- Vi vil meget gerne tale med ham. Det var en vidunderlig ting, han gjorde, og vi sætter stor pris på det. Det er vi sikre på, at hvalpen også gør.