- Jeg er stærkere end de fleste mænd

Den 31-årige bodybuilder Brittany Flex mener, at hun er stærkere end 95 procent af alle mændene nede i fitness-centret

Den 31-årige bodybuilder Brittany 'Flex' Watts fra USA startede sin karriere som bodybuilder efter en længere periode som bartender, hvor hun drak alkohol hver eneste aften. Men da hun var i starten af 20' erne blev begge hendes forældre meget syge. Derfor hjalp hun dem med genoptræning i et fiitnesscenter. Det blev oplevelsen, der fik hende til at ændre sin livsstil radikalt.

I dag er Brittany Flex fitness-fanatiker og ranket som nummer 13 blandt verdens bedste kvindelige bodybuildere. Og hun mener selv, at hun er stærkere end de fleste mænd.

- 95 procent af mændene nede i fitnesscentret kan ikke løfte lige så tunge vægte, som jeg kan, fortæller Brittany Flex i et interview med Barcroft Media, der også er bragt i medierne Metro

Brittany Flex opfordrer til motivation og disciplin. Her ses hun i fitnesscentret, hvor hun træner. Foto: ibdPro.

I mandags lagde Brittany et billede ud på Facebook, hvor hun helt sikkert ligner en kvinde, der angiveligt er stærkere end mange mænd. Til opslaget skriver Brittany:

'Du skal hver dag have mere end bare motivation. Det er også nødvendigt med disciplin. Det har de fleste mennesker ikke. Så her har du din mandags-motivation..Rejs dig op og find din disciplin frem.'

Corona-karantænen har heller ikke formået at stoppe Brittanys ambitioner. Her slog hun nemlig sin personlige rekord og løftede 180 kilo. Hun håber selv på at komme i top fem blandt kvinderne hos IFBB i slutningen af dette år.

Herunder kan du også se Brittany deltage i bodybuilder-konkurrence. Her kan for alvor se, hvor stærk,hun er.