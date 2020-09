Jubler over smilende skildpadde: 'Uddød' art reddet

Der er gode nyheder, hvis man er dyreelsker og glad for skildpadder.

En række forskere kan nemlig så småt begynde at juble over, at de har reddet den burmesiske overdækkede skildpadde (batagur trivittata) fra udryddelse.

Den store skildpaddeart, der med sit specielle ansigt altid ser ud til at smile, var ellers formodet uddød, indtil man for 20 år siden fandt få overlevende eksemplarer, der i fangeskab nu er blevet til næsten 1000 skildpadder. Det skriver flere medier - heriblandt New York Times og CBS News.

Skildpaddens karakteriske ansigtstræk får det til at ligne, at den konstant smiler. Foto: Steven Platt/WCS

I løbet af de seneste fem år er flere af de næsten 1000 skildpadder fra fangeskab også blevet sat fri i Myanmar, hvor arten oprindeligt er fra, med succes.

- Vi var så tæt på at miste dem. Hvis vi ikke greb ind, da vi gjorde, så ville denne skildpaddeart bare have været væk, siger herpetolog hos Wildlife Conservation Society Steven G. Platt til mediet.

Floden Irrawaddy i Myanmars største by, Yangon, var i årevis fyldt med skildpaddearten, men mange voksne skildpadder blev dræbt og spist, mens æg blev snuppet af de lokale beboere i landet, som i en periode var lukket for udlændinge frem til 90'erne.

De lokale hjælper til med at sætte en række af skildpadderne fri i naturen. Foto: Steven Platt/WCS

Derfor var det også umuligt for forskerne i resten af verden at vide, hvordan arten havde det, og den blev formodet uddød. I 2001 dukkede et skjold fra en død skildpadde dog op hos Steven G. Platt, og kort efter fandt man en levende eksemplar på et marked i Hong Kong, hvilket gav nyt håb for arten.

Det lykkedes forskere at finde få eksemplarer af skildpaddearten i naturen, og tre - en han og to hunner - blev taget med i fangeskab, hvor man altså med stor succes har formået at få antallet til at vokse.

Den asiatiske art er derfor ikke længere i direkte fare for at uddø, men Steven G. Platt forventer dog ikke, at man kan kalde arten for 100 procent reddet, inden han går på pension.

