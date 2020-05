Kæmpe moralsk dilemma: Fandt 930.000 kroner på gaden

Hvad ville du selv gøre, hvis du fandt en lille million på gaden? Teenageren Jose var ikke et sekund i tvivl, fortæller han

Følelsen af at finde en flad 20'er på gaden kan bringe et smil frem på ens læber resten af dagen. Den følelse havde 19-årige Jose fra Albuquerque i USA, da han skulle ned til en hæveautomat i søndags.

Jose Nuñez Romaniz skulle købe sokker til sin bedstefar, men først skulle han ned og indbetale nogle kontakter i en hæveautomat.

Og der fik han sig noget af en overraskelse, da han så en gennemsigtig plastikpose med intet mindre end 135.000 dollars, hvilket svarer til cirka 930.000 kroner, skriver CNN.

Jose kunne let betale sin studiegæld ud for pengene. Foto: Albuquerque Journal/ZUMA Wire/Ritzau Scanpix

I den gennemsigtige plastikpose fandt Jose flere pengebundter af 50- og 20-dollarsedler.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg troede, at det var en drøm. Jeg var virkelig i chok, fortæller den 19-årige til CNN.

Selvom det kunne være fristende at beholde de mange penge, så strejfede den tanke aldrig Jose. I stedet var han faktisk utrolig nervøs over situationen. Var der nogen, som ville lave en joke på ham? Eller var der nogen, som ville kidnappe ham?

Eftersom fundet skete en søndag, var banken fysisk lukket. Jose ringede straks til politiet for at fortælle om det mærkværdige fund. Da de to betjente ankom, afleverede den noget forbløffede teenager pengene til dem.

Opklaret

Selvom det kunne være fristende at tro, at pengene stammer fra ulovligheder, så er det en noget mere uskyldig sandhed.

Politiet takkede den unge mand for hans ærlige valg. Foto: Jim Thompson/Albuquerque Journal/ZUMA Wire/Ritzau Scanpix

Grunden til, at pengene endte på gaden ved siden af automaten, viste sig at være meget uskyldig, men hovedløs. En medarbejder hyret af banken til at fylde hæveautomaten med penge havde glemt posen og havde derfor ved en fejl efterladt den på gaden, fortæller politibetjenten Simon Drobik ifølge CNN.

- De her penge kunne have gjort en kæmpe forskel i i Joses liv, hvis han havde taget et andet valg. Men heldigvis gjorde han det rigtige og afleverede pengene, fortæller Simon Drobik.

Den velopdragne unge mand kunne høre sine forældres ord, da han kiggede på pengeposen. Og de forældre er særligt stolte over deres søn og hans valg.

- De har opdraget mig med, at man skal tjene sine egne penge. Stjålne penge kommer man ikke langt med, fortæller den unge fyr.

Banken vil ikke kommentere sagen, da det er en ekstern medarbejder fra et andet firma, som håndterede og glemte pengene.