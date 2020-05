Kaos på Maccen: Kilometerlange køer

Politiet måtte tilkaldes, da flere McDonald's Restauranter åbnede for drive-thru

Nogle gange kan man længes efter noget helt bestemt at spise. Den trang var der flere tusinder i Storbritannien, der oplevede, da McDonald's drive-thru åbnede igen efter ugers nedlukning grundet coronapandemien.

Seks af 30 nye drive-thru restauranter åbnede klokken 11 i torsdags efter længere tids nedlukning, og det fik briterne ud af hullerne og hen til fastfood-restauranterne.

Big Mac, Happy Meals og McNuggets var i høj kurs, da bilerne holdt i tusdindevis. Det resulterede i, at flere politibetjente blev tilkaldt til kaosset i Peterborough, da trafikken blev påvirket meget på grund af den lange bilkø.

- Vejen var ikke spærret, men politiet var tilstede for at hjælpe, mens McDonald's-personalet revurderede deres håndtering af deres drive-thru med den høje efterspørgsel, forklarede en talsmand fra politiet.

På trods af de lange bilkøer sørger fastfood-kæden for, at alle forholdsregler og restriktioner i forbindelse med coronavirus bliver overholdt, oplyser McDonald's.

Kæden har kun åbnet nogle af deres restauranter hovedsageligt i det sydøstlige England og i Dublin for at prøve det af, efter mange uger hvor intet har været åbent. Det har fået en mange fastfood-hungrende gæster til at rase i de større byer som Birmingham, Liverpool og Manchester, fordi de føler sig udeladt, skriver Metro.