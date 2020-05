Karantæne ændrede hendes liv: Tabte 55 kilo

Kiah troede ellers, at det ville blive umuligt for hende at kæmpe mod sin genetik, men med en ny tilgang til livet fik hun endelig resultater

Kiah Twisselman er en af dem, der har været i gang med et vægttab i flere år uden at se resultater.

For to år siden besluttede den amerikanske kvinde, at det var tid til at ændre sit udseende, men det var først under coronavirussen, at hun endelig fandt en metode, der både virkede, og som var perfekt til karantænen.

Hun har aldrig været i et fitnesscenter, hun går ikke til møder, hvor hun bliver hjulpet til at undgå fed mad, og hendes måltider kommer ofte direkte fra koen. Hendes familie ejer nemlig en gård. Det har de gjort i syv generationer.

Til People deler hun sin historie, som man også kan følge med i på det sociale medie Instagram.

- Mit liv er ikke så anderledes under karantæne, som det var før, fortæller hun.

Men det er nu ikke helt rigtigt. For to år siden kæmpede Kiah nemlig med svær fedme og vejede hele 129 kilo.

- Jeg har kæmpet med overvægt hele livet. Jeg gik gennem en masse diæter, og det var bare en forfærdelig cyklus. Jeg ville tabe mig, men så når jeg stoppede med diæten, ville jeg tage det hele på igen plus noget mere.

Troede ikke, det ville ske

I lang tid troede hun, at det var hendes genetik, der gjorde, at hun ikke kunne tabe sig.

Men så opdagede hun en bog af forfatteren Rachel Hollis, og pludselig gav det hele mening.

- Den bog blev min redning. Nu ville jeg ændre mit liv til det bedre.

Det var en meget simpel plan, der gjorde, at Kiah endelig så resultater.

Hun skulle stå en time tidligere op, bevæge kroppen i 30 minutter, drikke masser af vand, begynde at skrive dagbog og bruge 'intuitiv spisning'.

- Jeg ville ikke ændre hele min livsstil. Jeg ville tage små skridt og se, hvad der skete.

Men hurtigt så hun resultater. På tre måneder røg de første 11 kilo, og det fortsatte støt efter det.

I løbet af sit vægttab begyndte Kiah for første gang at føle sig godt tilpas, fordi hun tog det stille roligt. Hun begyndte at lave hårdere rutiner med motion i sit hjem, og hun fik det bedre med at spise sund mad.

Hun tabte sig 55 kilo på et år og arbejder nu med at hjælpe andre med at tage sundere valg. Hun mener ikke, det handler om tallet på vægten, men hvordan man har det, og at man tager det i sit eget tempo.