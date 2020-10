Klædt ud som håndsprit

'Hvor er håndspritten', 'Kan man købe håndsprit her', 'Er vi løbet tør for håndsprit'.

Ordet 'håndsprit' er måske blevet et af verdens mest benyttede ord i år 2020, hvor coronakrisen har ramt hele verden.

Og nu har det amerikanske modefirma Yandy oven i købet lavet deres helt eget usædvanlige Halloween-kostume til kvinder, hvor man kan klæde sig ud som en 'håndsprit'.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Independent og Insider

En model fra Yandy viser her det nye Halloween-kostume frem. Foto: Yandy.

Kostumet er udformet som en slags lysegrøn bodysuit med et påtrykt håndsprits-logo på maven, hvor der blandt andet står: 'Dræber 99.9 procent af alle bakterier'. Udover bodysuiten er der så lagt noget gennemsigtigt plastik, der skal medvirke til at få kostumet til at ligne en håndsprit.

Modellen har i øvrigt på billedet en håndsprit i hånden. Det usædvanlige Halloween-kostume sælges på Yandy for 69,95 dollars svarende til ca. 440 kroner.

På deres hjemmeside skriver Yandi blandt andet som en beskrivelse af det usædvanlige Halloween-kostume:

'Vask al det beskidte fra dagen væk og indsug den dejlige rene følelse med dette eksklusive håndsprits-kostume'.

Nej til virus-kostume

Yandy har tidligere været udsat for kritik på grund af deres provokerende kostumer, men firmaet har lovet, at de ikke vil sælge kostumer, der ligner selve Covid 19-virus i år.

Til Business Insider fortæller direktøren for Yandy, Pilar Quintana-Williams, følgende:

- Jeg synes ikke, at der er noget sexet ved sådant et kostume, siger Quintana-Williams, der dog angiveligt ikke har noget imod sit nye håndsprits-kostume, der nu er sat til salg på det store firmas online-hjemmeside.