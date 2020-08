Ko-llosal forvirring: Flyvende ko over alperne

Det kunne nok få de fleste til at spærre øjnene op, da en ko kom flyvende over de schweiziske alper

Det er angiveligt helt normalt, at køerne i Alperne flyttes årligt, så de ikke længere er ved de høje men de lave passager i Alperne.

Det er dog ikke helt normalt, at køerne i stedet for at gå får den royale behandling og flyves til lavlandet.

Derfor fik det da også folk til at kigge en ekstra gang, da en ko kom flyvende hen over himmelen i de schweiziske Alper.

Koen havde fået sig en skade i benet, og det ville derfor have været rigtig hårdt for den at kæmpe sig fra de høje til de lave passager i bjergene.

Derfor besluttede landmanden, der ejer koen, at det kunne man gøre langt mere behageligt for den sårede ko.

Koen blev derfor spændt op i seler og flyttet med helikopter ned til resten af flokken.

Du kan se hele den sjove video øverst i artiklen.