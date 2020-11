Fredag skulle den årlige fejring af Tuborgs Julebryg og den traditionsrige J-dag være løbet af stablen, men på grund af coronavirussen blev det i år ikke til noget.

I stedet lancerede Tuborg fredag en kampagne med et telefonnummer til en kriselinje, som de julebryg-hungrende kunder kunne kontakte for at få løftet julehumøret.

Mange forvekslede dog telefonnummeret på kriselinjen med 36-årige Michael Hjortkjærs, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det har ikke været traumatisk, men tæt på. Det er godt nok mange, der har ringet. 18 mennesker har ringet forkert fordelt over hele dagen, siger han.

Det var først efter otte-ti opkald, at Michael Hjortkjær fandt ud af, hvad det gik ud på, og selvom han blev afbrudt i dagens gøremål, syntes han egentlig, at det var hyggeligt.

- Det var rigtig hyggeligt. Der var en, der ringede, og da jeg sagde 'Hej, det er Michael', sagde hun bare 'Okay'. Hun var blevet bedt af sin mand om at ringe, fordi han åbenbart syntes, at hun skulle i julehumør, så hun vidste ikke, hvorfor hun ringede. Så det var en overraskelse både for mig og hende, siger han.

Nummeret til Julebryggens kriselinje adskiller sig med et enkelt tal fra Michael Hjortkjærs telefonnummer. Foto: Carlsberg

Overraskende mange af dem, der ringede, lagde dog på med det samme, og det ærgrer Michael Hjortkjær, som i øjeblikket er hjemsendt fra sit job som fodboldtræner i Vendsyssel FF.

- Jeg synes, det var fint. Det er helt okay, at folk ringer. Det er bare pudsigt, at folk ringer nu, hvor jeg sidder i coronalockdown i Frederikshavn. Jeg er hjemsendt den næste måned, så jeg har tid nok til, hvis folk ringer og har brug for krisehjælp eller julehygge, siger han.

Hos Carlsberg, som står bag kampagnen og Tuborg Julebryg, er man kede af at have forstyrret Michael Hjortkjærs fredag.

- Vi vil kontakte ham og sige undskyld, og så kan det være, han vil tage imod en kasse Julebryg. Det har han helt klart fortjent, siger pressechef for Carlsberg Kasper Elbjørn.

Og selvom Michael Hjortkjær ikke selv skulle have fejret J-dag i år, falder tilbuddet på et tørt sted.

- Det er meget pænt af dem, jeg er ved at være løbet tør. Så det er dejligt, siger han.

Ifølge Carlsberg modtog kriselinjen massivt mange opkald i løbet af dagen, og især omkring klokken 20:59, hvor julebryggen normalt ville komme på gaden, var linjen rødglødende.

I alt har de 1145 beskeder på telefonsvareren, som de nu skal i gang med at lytte til.

Tuborg Julebryg blev første gang præsenteret for danskerne i 1981, og siden 1990 har øltørstige danskere markeret bryggen på den traditionsrige J-dag.