Kunderne raser: 'Jeg bliver sindssyg'

'Jeg bliver sindssyg, hvorfor bliver der ikke meldt noget ud om alle os der mangler vores Xbox, som vi er blevet lovet på udgivelsesdagen'.

Sådan lyder én af de mange kommentarer, der lige nu florerer på Elgigantens Facebookside.

Her er kunderne rasende over, at de ikke har modtaget den Xbox, de ellers havde fået lovning på ville komme tirsdag.

På Elgigantens hjemmeside står følgende:

'Xbox Series X og Series S kan forudbestilles nu. Alle forudbestilte enheder sendes ud på lanceringsdagen, 10 november'.

Meget utilfredse

Det er dog absolut ikke tilfældet, når man tjekker beskederne fra utilfredse kunder.

'Jeg havde forudbestilt og betalt for en Xbox Series X, med lovning fra både sælgeren i butikken og efterfølgende fra jeres kundeservice at den den ville blive kunne hentes i butikken på release. Var den så i butikken? Nej jeg fik en masse søforklaringer om at de ikke havde fået leveringen, så at den ikke var forudbestilt rigtigt, og at de først vil komme i december', lyder en af beskederne.

'Hej Elgiganten. Så blev det Launch-day i Danmark for Xbox Series X - eller, det gjorde det jo så ikke. Jeg har modtaget en lang række SMS om at den ville være forsinket, men en medarbejder fra jeres kundeservice forsikrede om at det var en fejl. Ingen pakke her på launch-day, og ingen kommunikation fra jer, hverken på jeres hjemmeside eller på facebook. Sørgeligt at I kan tillade sig at være fuldstændigt ligeglade med jeres kunder, men sådan er det vel når markedsspillerne når en vis størrelse. Skuffelsen i husholdningen er massiv. Tak, elgiganten', skriver en anden skuffet kunde.

'Ahmen for søren da Elgiganten! Som mange andre har jeg også forudbestilt XBOX Series X hos jer, for at have den på release dagen. Da jeg havde fået 3 forskellige datoer for levering fra jer, var jeg i butikken og spørge og her var svaret at der var ingen problemer, det var en fejl fra jeres side. Jeg kunne være helt rolig, jeg ville få den på lanceringsdagen, da jeg var en af dem der havde bestilt i god nok tid', skriver en og fortsætter:

'Nu står jeg her på lanceringsdatoen og hvor er min xbox? Jeg understregede tydeligt, at det var meget relevant at vide om den kom på lancering, en måned efter, eller noget helt andet (hvorfor er der i det hele taget forvirring omkring denne kommunikation). Jeg har heldigvis gemt vores samtale. Det er til grin PÅ DAGEN at få en email, hvori der står vi bare skal afvente'.

Får kompensation

Til Ekstra Bladet fortæller Elgiganten, hvad der var sket med de mange kunders bestillinger.

'Vi beklager naturligvis overfor de berørte kunder. De har uden tvivl set frem til at modtage deres Xbox. Så at vi pga. systemfejl må skuffe nogen, er vi selvfølgelig kede af.

Mandag opdagede vi fejlen og satte straks i gang med at kontakte vores kunder. Alle konsoller er nu sendt afsted: 80% af alle kunder modtog deres konsol i går mens de resterende 20%, som skulle modtage deres Xbox til release, vil modtage den i dag. Herudover er der et mindre antal kunder, som er nødt til at væbne sig med tålmodighed, da der vil gå lidt tid endnu før de vil modtage deres konsol. Disse kunder blev kontaktet i går af vores kundecenter og vil modtage kompensation', lyder det en mail fra kommunikationsansvarlig Ditte Andersen.