Kvinde fanger stalker på TikTok-video

En 25-årig kvinde var ved at optage en dansevideo, da en mand brød ind i hendes lejlighed

25-årige Hannah Viverette fra Maryland i USA fik et chok, da hun for nylig var i færd med at optage en dansevideo til det sociale medie TikTok.

Hun var alene i sin lejlighed på anden sal, da en mand pludselig tvang sig adgang fra balkonen.

Det fortæller hun det amerikanske medie Inside Edition.

Hun råbte med det samme af manden, at han skulle forsvinde, men han reagerede ikke på hendes råb.

- Jeg så med det samme, at han havde hænderne i lommen, og som jeg stod der og var bange, troede jeg, at han måske ville angribe mig med et våben, fortæller hun.

Den unge kvinde fik heldigvis rystet angsten af sig og satte i løb til hoveddøren. Herfra fik hun tilkaldt hjælp hos en nabo.

Stalkede hende

Hun fortæller videre, at hun med det samme genkendte manden som en, hun flere gange havde set i området ved lejligheden.

Han er senere blevet identificeret af politiet som den 36-årige Angel Moises Rodriguez-Gomez, som nu er sigtet for indbrud, overfald og stalking.

Angel Moises Rodriguez-Gomez er blevet løsladt mod kaution. Foto: Hagerstown Politi, Maryland

Videoen, som viser indbruddet i lejligheden, har Hannah Viverette delt på TikTok med teksten:

'Det øjeblik, hvor du optager dig selv danse, og din stalker klatrer ind over din andensals-balkon for at bryde ind'.

Videoen er gået viralt og har fået flere end fem millioner likes.