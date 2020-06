Kvinde gifter sig med adoptivsøn

Et noget utradiotionelt ægteskab har rystet de sociale medier, efter det er kommet frem, at en 65-årig bedstemor har giftet sig med sin apotivsøn på kun 24.

Det skriver det lokale medie 7news, der også har fået billeder af det glade par.

Ægteskabet fandt sted i Indonesien, hvor kvinden Mbah Gambreng og hendes adopterede søn Ardi Waras sagde 'ja' til hinanden.

Parret har ifølge de lokale medier boet sammen siden hun adopterede ham sidste år. Hun har udtalt, at hun ikke havde nogen intentioner om at gifte sig med sønnen, da hun adopterede ham.

Parret ser meget lykkelige ud sammen. Foto: CEN

Hun havde talt med den 24-årige om, at han nok snart skulle finde en at gifte sig med.

- Til min store overraskelse sagde han, at han gerne ville gifte sig med mig, udtalte hun i forbindelse med brylluppet.

Den 24-årige Ardi betalte herefter en sum for ægteskabet, der svarer til omkring 50 danske kroner.

Den accepterede den 65-årige, og de to blev gift.

Om de to skal have børn, har de ikke svaret på, men man må sige, at de to ser meget lykkelige ud på deres bryllupsbilleder.