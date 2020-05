Kvinde reddet under masseskyderi: Nu er alt forandret

En californisk mand og en canadisk kvinde havde kendt hinanden i 24 timer, da de slap væk fra det dødelige masseskyderi i Las Vegas i 2017.

Nu fortæller de deres historie, der er endt med kærlighed og ægteskab tre år senere.

Det gør de til det amerikanske medie People.

Austin Monfort så først Chantal Melanson i en bar i Las Vegas.

De to fremmede var begge i byen for at deltage i en festival, der varede tre dage og var fyldt med cowboys og country-musik.

Fik en afvisning

Da den anden aften af festivalen var ved at være forbi, prøvede Austin at tale med Chantal.

Hun var dog ikke interesseret.

- Jeg var sammen med mine veninder, og jeg var lidt hård ved ham, fordi han ikke havde cowboystøvler på på en bar, hvor temaet var country, fortæller den 29-årige.

Han var dog ikke til at slå ud, og han gik derfor op til Chantal en ekstra gang for at spørge, om hun ville danse.

Det gad hun godt, og de to dansede og talte i flere timer, før de til sidst udvekslede numre.

- Efter jeg kom mig over, at han ikke gik med cowboystøvler, synes jeg, at han var rigtig sød. Flot og høj. Han var nem at tale med, og det føltes som om, at vi havde kendt hinanden i evigheder.

Aftenen efter skrev Chantal til Austin, om de ikke skulle se den sidste koncert sammen, inden festivalen sluttede.

Panik og skyderi

Men da sangeren Jason Aldean afsluttede sit show, lød der høje brag rundt omkring Mandalay Bay Hotel, hvor koncerten blev afholdt.

En mand havde smadret et vindue på sit hotelværelse og var i gang med at skyde rundt på de 22.000 koncertdeltagere.

- Vi havde det bare sjovt, men så gik det op for os, at det ikke var fyrværkeri, men pistolskud. Så begyndte vi at tænke på, om vi ville overleve, hvor længe der gik, før politiet kom, og om vi kunne komme ud.

- Jeg gik i panik, da det skete, fortæller Chantal.

- Jeg følte, jeg måtte beskytte Chantal. Hun var sammen med mig og ikke hendes venner. Jeg følte det som om at ikke nok med, at jeg selv skulle ud, jeg skulle og have hende med. Jeg måtte forholde mig roligt, og derfor klarede jeg den.

'Han reddede mit liv'

Mens kuglerne fløj omkring dem, lå de to sammen på gulvet.

- Jeg kan huske, at jeg lå på jorden og kiggede ind i Austins øjne og prøvede at finde en mening med det hele. Det næste der skete var, at Austin tog min hånd og vi løb gennem det hele for at komme i sikkerhed.

58 mennesker blev dræbt i skyderiet og 800 blev såret.

De to blev samme resten af aftenen og næste morgen sagde de farvel til hinanden.

De holdt kontakten og snart blomstrede kærligheden.

De blev forlovet i marts sidste år, da Chantal besøgte Austin i Californien.

- Jeg føler mig sikker med ham. Jeg vil aldrig forlade ham. På mange måder reddede han mit liv.