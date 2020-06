Kvinde ruger ællinger fra supermarked-æg

Normalt når man køber æg i supermarkedet er det for at bruge dem til madlavningen. Det er i hvert fald et sjældent fænomen, at æggene udklækkes.

Men det er ikke umuligt.

En britisk kvinde ved navn Charli Lello har nemlig rugede tre ællinger fra Clarence Court-andeæg, hun købte i supermarkedskæden Waitrose i England.

De tre ællinger har hun givet navnene Beep, Peep og Meep.

Det skriver CNN og BBC.

Idéen fik hun fra en video, der dukkede op på hendes Facebook, der rugede vagtelæg.

- En del af mig troede ikke det kunne lade sig gøre. Men efter seks dage i inkubatoren kunne jeg se blodårer, siger Charli Lello.

Beep var en ensom ælling i to dage, indtil Peep udklækkede, og en uge senere sluttede Meep sig til flokken.

Men det er altså ikke alle, der kan gå ned i et supermarkedet, købe æg og forvente at ruge ællinger.

Supermarkedskæden Waitrose har nemlig udtalt til CNN, at det kun er i sjældne tilfælde, at et æg, der bliver solgt i supermarkeder bliver befrugtet.

- Befrugtede æg er sikre at spise, og kan ikke helt skelnes fra normale æg, medmindre de inkuberes, siger en talsmænd for Waitrose.

Ifølge Clarence Court, der leverer æggene, er sandsynligheden for, at der udklækkes et æg meget lille, da æggene er under en længere rejse inden de lander i supermarkedet.

- Produktionen af ænder er en meget lille industri, lyder det fra Clarence Court.