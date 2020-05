Lesbisk par gravide samtidigt med samme donor

Der er mulighed for, at de føder de to børn på samme dag

Det lesbiske par 33-årige Kat Buchanan og 31-årige Taryn Cumming fra New Zealand fandt med få dages mellemrum ud, at de begge er gravide. Og de er ovenikøbet blevet gravide med den samme donor, som de fandt via de sociale medier. Der er faktisk også mulighed for, at de føder de to børn på den samme dag.

Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail Australia og det new zealandske medie Stuff.

Det lesbiske par, der er forlovede, har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor de takker for artiklen:

'Tak til Stuff for en fantastisk artikel'.

Det lesbiske par fra storbyen Auckland i New Zealand har i forvejen fem katte, men ser nu frem til også at få to børn.

Kat Buchanan og Taryn Cumming fortæller til Daily Mail Australia, at de tog sagen i egen hånd, da de begge fik at vide, at deres frugtbarhed var for nedadgående. Kunstig befrugtning med ægdonation i New Zealand kan både være en dyr og langvarig affære.

Derfor besluttede de sig for at lede efter en donor på en privat Facebook-gruppe for sperm- og ægdonorer. Og i løbet af 2019 fandt de frem til den 'perfekte' mand.

- Vi er meget heldige, fordi vi fandt en god og hæderlig mand som ægdonor, fortæller Taryn Cuming og tilføjer:

- Vi kender både hans medicinske historie og hans familiebaggrund.

Det lesbiske par havde i forvejen planlagt, at de ville have to børn. Og nu er de på vej. Foto: Facebook/Taryn Cumming.

Det lesbiske par modtog donorens sperm fra starten af februar og prøvede begge et par gange. Men den 28. marts i år kunne det forlovede par begge konstatere, at de var gravide.

'Vores læge sagde, at der var større chance for at vinde i lotto, end at vi begge ville blive gravide, forklarer Taryn Cumming, der netop nu er gravid i niende uge, mens hendes forlovede Kat Buchanan er gravid i tiende uge.

De to babyer er sat til at blive født med 12 dages mellemrum. Men der er altså også en mulighed for, at de vil blive født samme dag.