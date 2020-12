Mand ved navn Adolf Hitler vinder valg i Namibia

Valget til den tyske rigsdag i 1933 blev Adolf Hitlers billet til magten i Tyskland, og nu har en mand med samme navn gjort den tidligere diktator valg-kunsten efter.

Ved et lokalvalg i Namibia sidste uge sikrede manden, hvis fulde navn er Uunona Adolf Hitler, sig 85 procent af stemmerne i sin valgkreds, Ompundja, og vandt dermed sædet i den regionale regering.

I et interview med den tyske avis Bild afviser han dog, at han har noget som helst med sin navnebrors ideologi at gøre.

- Bare fordi jeg har dette navn, betyder det ikke, at jeg vil erobre Oshana (den region, han var opstillet i, red.). Det betyder ikke, at jeg stræber efter verdensherredømmet, siger han til avisen.

Namibia var tidligere en tysk koloni, og navnet er ifølge Uunona Adolf Hitler ret almindeligt.

- Min far opkaldte mig efter denne mand. Han forstod nok ikke, hvad Adolf Hitler stod for, siger han og tilføjer:

- Som barn så jeg det som et helt normalt navn. Det var først, da jeg blev ældre, at jeg forstod, at denne mand ville erobre hele verden. Jeg har intet at gøre med disse ting.

Uunona Adolf Hitler fortæller desuden, at hans kone kalder ham Adolf, og at han ingen planer har om at ændre sit navn.