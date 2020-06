Martina har skiftet race: Langer ud efter hvide mennesker

Martina Big, der mener at have transformeret sig selv fra hvid til sort, har ingen sympati med hvide, som ikke støtter Black Lives Matter

Tyske Martina Big blev for alvor kendt i medierne, da hun i 2017 fortalte om sin afhængighed af solarie og sol-indsprøjtninger.

Med et mål om at komme til at ligne en 'eksotisk barbie' havde den tyske glamourmodel allerede dengang spenderet omkring 440.000 danske kroner på kosmetiske operationer. Særligt på sine bryster, som ifølge Martina Bigs egne beregninger var de største i hele Europa.

Tyske Martina Big før hun begyndte på sol-indsprøjtninger og plastikoperationer. Foto: Jam Press

Sidste år gik Martina Big skridtet videre og erklærede i tv-programmet 'This Morning', at hun nu går efter at få de største bryster i hele verden.

Med sine mange mange sol-indsprøjtninger mener den tyske kvinde selv, at hun med succes har gennemgået en transformation fra hvid til sort kvinde.

- Sidste gang jeg besøgte Los Angeles, var jeg en hvid kvinde med blond hår og bleg hud. Nu er jeg en sort kvinde med afrikansk hår, lød det fra Martina Big, da hun i 2017 poserede foran Hollywood-skiltet.

- Jeg føler mig mere og mere som en sort kvinde. Det er en vidunderlig følelse, og jeg er meget lykkelig, hævdede glamourmodellen.

På sin plads at protestere

I dag identificerer 32-årige Martina Big sig som en sort kvinde. Sidste år blev hun døbt på ny i Kenya, og går nu under navnet Malaika Kubwa.

Her bliver Martina Big omdøbt til Malaika Kubwa af en præst i Kenya. Foto: Jam Press

Nu fortæller hun til Jam Press, at hun støtter Black Lives Matter-protesterne, der lige nu foregår flere steder i verden.

- Desværre bliver mange sorte mennesker behandlet som andenrangsmennesker. Jeg synes, det er på sin plads, at folk protesterer højlydt mod disse forurettelser, siger Malaika Kubwa og fortsætter:

- Siden jeg blev en sort kvinde, har jeg arbejdet intenst på at lære mere om sorte menneskers kultur og historie. Derfor kan jeg godt forstå, at sorte mennesker ikke længere vil acceptere uretfærdighederne og demonstrerer for en bedre fremtid.

Foto: Jam Press

Hun understreger, at hun er imod alle former for voldelige demonstrationer, hvor man eksempelvis brænder biler og virksomheder af.

Langer ud efter Trump

Som 'tidligere hvid kvinde' fortæller den 32-årige tysker, at hun ikke forstår hvide mennesker, der ikke støtter Black Lives Matter-bevægelsen.

- Jeg forstår ikke den slags mennesker. At fordømme sorte mennesker for at demonstrere mod at blive behandlet som andenrangsmennesker. Det kan ikke fortsætte sådan, at hvide mennesker lever et bedre liv ved at udnytte sorte mennesker, siger Malaika Kubwa.

I indslaget herover fortæller Martina Big om sin tanning. Video: Barcroft TV

Hun har desuden også nogle bemærkninger rettet direkte mod den amerikanske præsident Donald Trump, som ifølge hende 'aldrig har sympatiseret med sorte mennesker'.

Foto: Jam Press

- Det er chokerende, at Trump fik fredelige demonstranter foran St. John's Episcopal Church i Washington fjernet med tåregas og gummikugler, siger hun.

Hun beskriver sig selv som heldig, fordi hun endnu ikke selv har oplevet at blive behandlet racistisk.

- Jeg er meget kendt i medierne, så folk er mere bevidste om, hvorvidt de er racistiske mod mig, fordi de er bange for, at deres opførsel bliver trykt i pressen, siger Malaika Kubwa til Jam Press.