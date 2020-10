Michael vandt to store gevinster på et år

Chancen for at vinde de store gevinster med skrabelodder er ekstrem lille. Men Michael Christiansen fra Norfolk i staten Nebraska i USA har faktisk vundet jackpot med to store gevinster på ét år. Det er så heldigt, at man næsten ikke kan beskrive det. Derfor er det også helt okay at kalde Michael for en 'heldig kartoffel'.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Tidligere i oktober måned vandt Michael Christiansen jackpot på et skrabelod i spillet '20 X The Money Scratch'. Gevinsten var på hele 100.000 dollars - svarende til 627.274 kroner. Han hentede sin gevinst på kontoret hos Nebraska Lottery 15. oktober.

Men det var faktisk Michaels anden tur til kontoret.

I marts måned vandt han nemlig også også jackpot på 50.000 dollars - svarende til 313.637 kroner - på et skrabelod i spillet 'Money Clip Scratch'. Samlet har Michael således i år vundet 940.911 kroner. Altså tæt på en million kroner.

Ny garage og pension

I en pressemeddelelse fortæller Michael om sit utrolige held:

'Jeg kunne næsten ikke tro på det. Hvad er oddsene for sådan noget? Jeg kunne ikke tro, at der var virkeligt,' fortæller Michael, der købte begge sine skrabelodder i alkohol-butikken Louie's Liquor i byen Norfolk.

Michael afslører i øvrigt, at han vil bruge sine gevinster til at bygge en ny garage. Det resterende beløb vil han gemme til sin pension.

Chancerne for at vinde i de to forskellige skrabelodsspil Michael har vundet i år er i øvrigt ifølge Nebraska Lottery ens. Det er nemlig en ud af 80.000.