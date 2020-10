Min kæreste er ældre end min far

Det tyske kærestepar, 72-årige Bernd Hasenbank og 31-årige Julia Strauss, har en aldersforskel på 41 år. Men de ønsker på ingen måde at lade aldersforskellen definere deres forhold. De kan nemlig ikke få nok af hinanden.

Julia Strauss kan dog indimellem blive dødtræt af stirrende blikke fra fremmede, der tror, at de er far og datter. Hun fortæller i øvrigt, at hendes 72-årige kæreste, Bernd, er ældre end hendes egen far.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro og Mirror samt nyhedsbureauet Jam Press.

Julia og Bernd har nu været kærester i halvandet år. Foto: Jam Press.

Bernd og Julia, der nu bor sammen i Frankfurt, mødte hinanden på et såkaldt 'stilheds-seminar' i april 2019.

Bernd har i forvejen tre børn med to forskellige kvinder fra tidligere forhold. Alle hans tre børn er ældre end hans kæreste, Julia.

Der er stor kærlighed mellem parret, der her fremviser nogle alternative ringe. Foto: Jam Press.

Den 31-årige Julia fortæller, at hun før sit møde med Bernd havde haft en forudanelse om, at hun ville møde en mand i 70'erne, som hun ville få et tæt forhold til.

- Da jeg sad på en bænk i forbindelse med 'stilheds-seminaret' satte Bernd sig pludselig på den samme bænk. Og jeg havde det straks, som om jeg havde kendt ham i et tidligere liv, siger Julia og afslører en vigtig grund til, at hun er helt vild med Bernd:

- Han er en vidunderlig elsker, siger Julia og tilføjer:

- Jeg elsker den dybe måde han forstår mig på. Nogle gange forstår han mig bedre, end jeg selv gør. Jeg elsker den måde, han giver mig en følelse af sikkerhed, og hvordan han altid beskytter mig. Og så er jeg vild med hans humor og den poetiske måde, han ser på verden, fortæller Julia.

Bernd og Julia kan ikke få nok af hinanden. Foto: Jam Press

Der var straks ved deres første møde en fantastisk kemi mellem parret, der kort efter flyttede sammen i Bernds lejlighed i Frankfurt.

Bernd fortæller, at han i første omgang blev tiltrukket af Julias smukke ydre, men at han også senere fandt frem til hendes indre skønhed.

- Julia er ærlig og kærlig på samme tid, fortæller Bernd, der også mener, at Julia er medvirkende til at holde ham ung.

- Når jeg kigger mig selv i spejlet iført mine læsebriller, siger jeg ofte til mig selv: Hold kæft, hvor er du gammel.

- Men jeg gør det altid med et humoristisk smil. Og jo mere tid, jeg tilbringer sammen med Julia, jo mindre tænker jeg over min alder, siger Bernd.

Bernd og Julia tager her en kreativ selfie. Foto: Jam Press

Julia beskriver i øvrigt også sin 72-årige kæreste således:

- Livet med Bernd er som et meget specielt science fiction-digt fra 70'erne krydret med god musik.

Bernd fortæller også, at selvom hans datter kun er lidt ældre end Julia, har han modtaget positiv forståelse for sit forhold med Julia fra hele sin familie.

- Mine to sønner mener også, at hvis jeg er lykkelig, er der ikke noget galt med vores forhold.



Selvom parret ikke har planer om at få børn, fortæller Bernd, at han ikke er bange for at blive far til Julias barn.

- Men vi ved endnu ikke, hvad fremtiden vil bringe, afslutter Bernd.