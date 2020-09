Modefirma med vild corona-mode

Med en anden bølge godt i gang i den langvarende corona-pandemi, ser det ud, som om beskyttelsesudstyr er kommet for at blive. Og mange modefirmaer har nu skabt moderigtige ansigtsmasker eller cornona-visir.

Det franske modefirma Louis Vuitton er det sidste skud på stammen.

De har netop lanceret et luksuriøst corona-visir, der både er stilfuldt, moderigtigt og beskyttende på samme tid.

Og det er garanteret også dyrt, selv om prisen endnu ikke er blevet offentliggjort for det flotte corona-visir, der først kan købes online hos Louis Vuitton fra den 30. oktober.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

I en udtalelse fra modefirmaet Louis Vuitton fortælles følgende om det luksuriøse visir:

'Det iøjnefaldende Louis Vuitton visir vil også skifte fra lys til mørk i sollys. Det kan således også beskytte brugeren mod solen. Louis Vuittons navn er også indgraveret i corona-visiret, der sælges sammen med et pandebånd med monogram.'

I april måned kastede Louis Vuitton sig ind i kampen med at lave personligt beskyttende udstyr som hjælp til hospitals-arbejdere, der arbejder i frontlinjen i bekæmpelsen af COVID 19.

Firmaet fortæller, at de reorganiserede adskillige af deres enheder til at producere flere hundrede tusinde ansigtsmasker. Louis Vuitton fortæller også, at de har doneret tusindvis af hospitals-dragter til seks hospitaler i Paris, der havde voldsomt brug for beskyttelses-udstyr.

Flere verdenskendte modefirmaer har allerede i forvejen kastet sig ind corona-kampen med moderigtige ansigtsmasker, heriblandt Off-White's ansigtsmaske til ca. 600 kroner.

Burberry har også lavet deres egen moderigtige vintage-maske, der koster 800 kroner.