Mor tager toårig med på jagt

Den 31-årige Beka Garris fra Ohio i USA har fået voldsom kritik, fordi hun jævnligt tager sin kun toårige datter med på jagt, når hun tager ud i naturen for at skyde rådyr og kaniner med bue og pil.

Men nu svarer hun igen på kritikken og anbefaler andre forældre at gøre det samme for at normalisere drab på dyr.

Det fortæller hun til mediebureauet Media Drum World. På Instagram, hvor Beka Garris beskriver sig selv som bue-jæger og mor, har Beka Garris lagt adskillige billeder ud, hvor man kan se hende gå på jagt med sin lille datter.

artiklen fortsætter under billedet

Her har Beka Garris lige skudt en kanin med bue og pil, mens toårige Isabella ser på. Foto: Media Drum World.

Beka Garris, hvis far også er jæger, har selv gået på jagt, siden hun var 10 år gammel. Og det er en hobby, som hun nu allerede så småt forsøger at give videre til sin lille toårige datter Isabella.

Den 31-årige mor tager som regel ud på jagt sammen med sin datter før solopgang. Hun kan sagtens vende tilbage fra jagten med både en en nedlagt hjort eller kaniner til middagsbordet, selv om jagten kan blive lidt mere højlydt ind i mellem med et lille barn i en bærestol på ryggen.

artiklen fortsætter under billedet

Her har Beka hængt en nedskudt hjort op, mens hun sammen med sin datter står og ser på byttet. Foto: Media Drum World.

Adskillige forældre har på de sociale medier kritiseret Beka Garris' jagtbilleder sammen med toårige Isabella for at være 'chokerende', fordi de mener, at det er helt forkert at tage et kun toårigt barn med på jagt. Kritikken preller dog af på Beka, der mener, at hun blot fortsætter en tradition, hun har arvet fra sine forfædre.

- Alle forældre har retten til at opdrage deres børn, som de selv ønsker det, siger Beka og tilføjer:

- At jage sammen med børn i alle aldre er noget, som vores forfædre altid har gjort. Det er der ikke noget chokerende ved. Jeg vælger at ignorere de negative bemærkninger fra folk. Det faktum, at min datter elsker at være sammen med mig, er bare noget, der overbeviser mig om, at hun selvfølgelig skal med på jagt.

- Vi elsker at tilbringe tid sammen udendørs, hvor jeg også kan lære hende alt om naturen.

artiklen fortsætter under billedet

Beka har netop skudt en fisk i søen med bue og pil, mens to-årige Isabella sidder i en bærestol. Foto: Media Drum World.

Beka Garris er overbevist om, at hendes jagt-ture med sin lille datter, vil hjælpe Isabella til at få et stærkere bånd til naturen.

- Hun vil vokse op og opfatte jagten som noget ganske naturligt, hvad det også er. Jeg nægter at undskylde for at lære mit barn, at maden kommer fra skoven, vandet og haven, siger Beka, der håber, at hun kan inspirere forældre til at tage deres børn meget mere ud i naturen.

Her lægger Beka an til et skud med sin bue og sin pil. Foto: Media Drum World.

Beka har her netop skudt en fisk. Foto: Medie Drum World.