Nægtede at flytte: Det fik konsekvenser

En kvinde og hendes hjem er blevet et hit på internettet i Kina, hvor folk også flittigt besøger hjemmet for at filme og tage billeder.

Hjemmet ligger nemlig fuldstændig klemt ind mellem to dele af den nybyggede Haizhuyong-bro, der ligger i den kinesiske by Guangzhou.

Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail, Yahoo og Guangzhou Daily.

Ejeren af huset er en kvinde med efternavnet Liang, og hun havde ellers fået tilbudt en sum penge og en ny bolig for at flytte, da broen skulle bygges.

Ifølge Pear Video takkede hun dog nej, fordi hun ikke var tilfreds med den nye bolig, hun fik tilbudt. Den lå nemlig ved siden af et lighus, og derfor ville hun hellere blive boende.

Kvindens hjem er omgivet af veje. Foto: Newsflare via AP

Og umiddelbart er hun også godt tilfreds med at være omgivet af støj og os fra bilerne.

- Man skulle tro, at miljøet er dårligt, men jeg føler, at det er stille, befriende, behageligt og komfortabelt, siger kvinden til kinesiske medier ifølge Daily Mail.

Planerne for den nye bro begyndte i 2010, og i alt 47 hjem og syv firmaer fik tilbudt en flytning. Liang er den eneste, der takkede nej, og de resterende personer var alle flyttet væk inden september 2019.

Regeringen slår fast, at kvinden har fået tilbudt en række forskellige hjem, men at hun har afvist dem alle. Det bliver desuden understreget, at de fortsat er i kontakt med hende, og at sikkerhedsforholdene er blevet undersøgt i forbindelse med byggeriet omkring huset.