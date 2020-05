Nike ændrer historisk slogan

Som reaktion på de voldsomme uroligheder i USA ændrer sportsgiganten nu midlertidigt det berømte 'Just Do It'-slogan

'Just Do It'-sloganet er et af reklamehistoriens mest berømte og succesfulde.

Som kommentar til de voldsomme raceuroligheder, som USA gennemlever i kølvandet på afroamerikanske George Floyds dødsfald, ændrer Nike nu sloganet fra 'Just Do It' til 'Don't Do It' - altså fra 'Bare gør det' til 'Gør det ikke'.

'Just Do It'-sloganet blev udtænkt i 1988 og er i dag et af verdens bedst kendte. Pr-foto

I en video forklarer firmaet meningen med ændringen:

'Lad være med at foregive, at der ikke er et problem i Amerika. Lad være med at ignorere racisme. Lad være med at acceptere, at liv bliver taget fra os. Lad være med at finde på flere undskyldninger. Lad være med at tro, at det ikke angår dig. Lad være med at læne dig tilbage og være stille'.

Det er ikke første gang, sportsmærket har blandet sig i en kontroversiel debat om race i USA.

I 2018 - som led i 30-års jubilæet for 'Just Do It'-sloganet - offentliggjorde Nike en reklame med NFL-spilleren Colin Kaepernick,

Han var for inden blevet kendt for ved nogle kampe i 2016 ikke - som det er traditionen - at stå op under afsyngelsen af nationalsangen.

Sportsstjernen Colin Kaepernick på en kæmpereklame for Nike. Foto: AP

Nogle gange blev han siddende på bænken, men valgte siden at være på banen ved siden af holdkammeraterne, dog knælende i stedet for stående.

Han forklarede, at han ikke kunne hylde det amerikanske flag, idet det for ham symboliserer en nation, der undertrykker sine minoriteter.