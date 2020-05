Nødopkald på Facebook: Blev låst inde i jem & fix

Det blev en helt speciel aften for en kunde hos jem & fix i Hedensted, da han onsdag aften kort før lukketid lige skulle ind og købe nogle brædder,som han skulle bruge næste morgen. Han blev nemlig ved et uheld lukket inde i butikken, fordi personalet havde glemt, at han var omme i gården for at hente brædder.

Det skriver Hedensted Avis, der var de første til at omtale historien.

Driftschef hos jem & fix, Peter Nyboe bekræfter overfor Ekstra Bladet historien og fortæller følgende:

- Kunden opholder sig omkring lukketid i vores udendørs varegård. Lige før lukketid går personalet altid en lukkerunde i butikken og udegården for at sikre at alle kunder er ude. I forbindelse med den rundering overser de desværre kunden og aflåser herefter porten indtil butikken, fortæller Peter Nyboe og tilføjer:

- Kunden endte med at tilbringe en lille times tid i varegården, inden en af butiksmedarbejderne kunne komme og lukke ham ud. Vi er naturligvis meget kede af episoden især på kundens vegne, men også på vegne af vores medarbejdere, som ikke er særligt stolte af hele situationen.



Peter Nyboe fortæller, at regionschefen hos jem & fix efterfølgende kontaktede kunden telefonisk og overbragte ham en personlig undskyldning.

Ekstra Bladet har fået fat i den uheldige kunde Velalagan Thambirajah, der tager det hele med højt humør og et smil på læben:

- Jeg kender butikken ganske godt og ankom ca. 10 minutter i 19.00 for at købe nogle brædder, som jeg sagde til personalet, at jeg ville hente omme i varegården. Jeg sagde, at jeg nok skulle skynde mig, forklarer Thambirajah, der har boet i en lang årrække i Hedensted sammen med sin familie.

- Det tog lidt længere tid, end jeg havde regnet med, og jeg kom først over til porten, der adskiller varegården og butikken ca. tre minutter over 19.00. Men porten var låst. Jeg råbte og bankede, men der var ingen, der svarede. Jeg var låst inde i deres gård og kunne ikke komme ud.

Velalagan Thambirajah ringede herefter til politiet, der kontaktede et vagtselskab, der ville komme og lukke ham ud i løbet af måske en time.

Thambirajah håbede dog, at han kunne komme ud lidt hurtigere med hjælp fra en ansat hos jem & fix og skrev et opslag i Facebook-gruppen 'Det sker i Hedensted':

'Kender i nogen der arbejder i jem og fix i Hedensted. De har lukket mig inde i butikken.'

Totalt viralt opslag

Det korte opslag på Facebook gik i lokalområdet viralt med det samme til stor overraskelse for Thambirajah.

- Mine venner, mine ansatte og alle mulige andre skrev kommentarer og ringede til mig eller skrev på messenger. Det gik helt amok, siger Thambirajah om opslaget, der i den lille lokale Facebook-gruppe har fået ca. 350 kommentarer, mere end 544 likes og er blevet delt mere end 50 gange. Kort sagt kendte stort set hele byen Thambirajahs usædvanlige situation.

Derfor kom det også til kendskab for jem & fix, der sendte en medarbejder hen for at lukke Thambirajah ud klokken ca. 20.00 efter en times indespærring.

- Det har været en speciel men også meget sjov oplevelse for mig. Da jeg kom hjem om aftenen, sad jeg sammen med min familie og læste alle de sjove kommentarer op på Facebook. Regionschefen ringede også og sagde undskyld. Og jeg har fået et gavekort for ulejligheden, siger Thambirajah.