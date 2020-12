En kvinde har cyklet 10 mil svarende til lidt over 16 kilometer nøgen rundt i London for at skabe opmærksomhed og samle penge ind til den mentale helbredsvelgørenhedsorganisation MIND.

Kvinden hedder Kerri Barnes, og hun følte sig nødsaget til at gøre noget, da hun så statistikkerne omkring mentalt helbred.

Hun valgte derfor at skabe opmærksomhed ved netop at cykle turen i rundt i London i den bidende november-kulde.

- Jeg ville virkelig gerne gøre noget i år for at skabe opmærksomhed omkring forebyggelse af selvmord og for at samle penge ind til MIND. De har oplevet en stor stigning af opringninger siden den anden lockdown begyndte, fortæller Kerri Barnes til LADbible

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kerri Barnes nåede en tur forbi Buckingham Palace på turen rundt i London. Foto: Kerri Barnes/Instagram

Barnes mistede selv en kusine til selvmord for ni år siden og har nogle slægtninge, der prøvede at tage livet af sig selv under den første lockdown i foråret. Derfor står kampen for det mentale helbred hende nær.

Hun ville gøre noget specielt og fjollet for at sætte fokus på sagen, og da hendes sambo foreslog den nøgne cykeltur, var hun klar.

- Jeg lagde det på de sociale medier og reaktionen har været overvældende positive og støttende. Jeg tror, alle har kæmpet med deres mentale helbred på en eller anden måde i år, siger Kerrie Barnes.

Artiklen fortsætter under billedet...

Turen gik også langs Themsen og 'London Eye'. Foto: Kerri Barnes/Instagram

Hun forberedte sig på den iskolde cykeltur ved at tage kolde bade, men hovedpersonen lagde dog ikke skjul på, at det var noget af en kold fornøjelse, selvom der blev heppet på hende på hele turen gennem London af forbipasserende og motionister.

Kerri Barnes har lige nu samlet 61.000 kroner ind og er tæt på hendes mål på 62.500.

Hvis du vil støtte Kerri Barnes' gode sag, kan du donere ved at klikke her