Nu er den væk

Er det rumvæsner? En død kunstners værk?

Ingen ved, hvordan en høj metalpæl pludselig havnede midt ud i ingenting i en ørken i den amerikanske stat Utah. Og for at give det hele endnu en tand af mystik, så er pælen nu forsvundet - og ingen ved, hvem der har fjernet monolitten, der lignede noget fra Stanley Kubrick-filmen 'Rumrejsen År 2001'.

Mystisk fund midt ude i ingenting

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

I et opslag på Facebook skriver bureauet for 'Land management' i staten Utah, at pælen er blevet fjernet 27. november. De oplyser dog, at det ikke er dem, der har fjernet den, men derimod en ukendt person eller gruppe.

Derudover fortæller de, at metalpælen bliver betragtet som privat ejendom, selvom den ikke var placeret lovligt på stedet. Derfor er det også den lokale politistation, der nu efterforsker pælens forsvinden.

Pælen skabte megen mystik, og det gjorde da også, at mange gerne ville se den i virkeligheden. Det var imidlertid en smule besværligt, for myndighederne havde ikke fortalt nærmere om pælens lokation, fordi de frygtede, at personer ville forsvinde i ørkenen, når de forsøgte at komme derud.

Den forholdsvist høje pæl er fortsat et mysterie. Foto: Utah Department of Public Safety Aero Bureau

Nu er pælen dog fjernet, og der er derfor ikke længere nogen grund til at begive sig så langt ud i ørkenen.

Hos Utahs Department of Public Safety tog man det aldrig særlig tungt, at der var blevet placeret en pæl ulovligt.

Det er nemlig ulovligt, 'ligegyldigt hvilken planet, man er fra', skrev de humoristisk i en pressemeddelelse, da pælen blev fundet.

