Nu kan stort mysterium være løst

Først var der én midt ude i ingenting i den amerikanske stat Utah.

Så dukkede endnu en op i et varehus.

De mystiske monolit-sten har i den grad skabt forundring hos folk rundt omkring i verden.

Specielt da de pludselig forsvandt efter at have været sat op.

Nu er der dog nyt i sagen.

En gruppe stunt-artister har taget ansvaret for stenene og siger, at de sælger dem for 60,569 dollars per styk.

Det skriver news.com.au.

Mystisk fund midt ude i ingenting

Hvis gruppen taler sandt har de i hvert fald fået en voldsom opmærksomhed. Foto: Utah Department of Public Safety Aero Bureau

Mediet har fulgt med hos The Most Famous Artist, der i de sidste par timer har lagt ledetråde ud på Instagram, der viser skabelsen af monolitterne.

Gruppen, der befinder sig i Santa Fe, lagde først billederne ud af monolitterne.

Her svarede de en fan, der spurgte, om det var dem, der stod bag stuntet med: 'Ja, det var os'.

Stifteren af gruppen, Matty Mo, blev siden interviewet af Mashable, hvor han ikke gav et helt konkret svar på noget, men alligevel lidt.

- Jeg kan sige, at vi er kendte for at lave stunt, der minder om disse. Og vi lige nu tilbyder autentiske monolit-kunst, lød det.

- Er der nogen bedre måde at ende det her lorteår, end at tro aliens har kontaktet jorden, kun for at blive skuffet over, at det er The Most Famous Artist, der laver sjov igen, afsluttede han.

Nu er den væk