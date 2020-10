Nu melder IKEA klart ud om kødbollens fremtid

Næst efter den blå indkøbspose, det gule navneskilt og de hvide laminatmøbler er kødbollen et af de bedst kendte IKEA-ikoner.

De seneste dage har der dog hersket stor tvivl om, hvorvidt den klassiske kødbolle er på vej til at blive stille og roligt udfaset og helt droppet inden for de næste ti år, hvor den skulle blive baseret af et plantebaseret alternativ.

Det har dog ikke noget på sig, forsikrer IKEA over for Ekstra Bladet.

- Det er en fejlcitering, som den norske avis har lavet, hvor de har pumpet deres overskrift op til noget, der ikke er det, som IKEA har forsøgt at sige. Avisen har taget udgangspunkt i det uheldige ord 'erstatning', som bliver pumpet op til, at nu udfaser man kødbollen, og det er faktuelt ikke korrekt, siger kommunikationsdirektør i IKEA Danmark Christian Mouroux til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det, der er korrekt, er, at vi har lanceret et plantebaseret alternativ til kødbollen. Det er et led i den bæredygtighedsrejse, IKEA er på, hvor vi vil være hundrede procent klimapositive i 2030.

Misforståelsen stammer fra en artikel i den norske avis Dagbladet, der blev publiceret med overskriften 'Ikea dropper kjøtt i kjøttbollene'.

Der vil stadig være kødboller med kød i IKEA - også langt ud i fremtiden. Foto: Stephanie Pilick/AP

IKEA's kommunikationsdirektør pointerer, at møbelgiganten ikke har noget ønske om at tvinge deres kunder til at spise vegetarisk.

- IKEA har den tilgang til det at drive virksomhed, at vi ikke ønsker at være en belærende organisation. Vi vil ikke være nogen, der fortæller folk, hvad der er rigtig og forkert. Derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt nogen planer om ikke at sælge kødboller. Vi har sådan set bare introduceret et alternativ, der har et lavere CO2-aftryk, til dem, der synes, det giver mere mening for dem at spise en plantebolle, understreger Christian Mouroux.