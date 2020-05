Nye godkendte navne: Dit barn kan nu hedde Piphat

Det er ikke alle forældre, der er tilfredse med den allerede eksisterende lange navneliste af godkendte fornavne.

Derfor bliver der hvert år søgt om tilladelse fra forældre til at kalde deres barn et navn, der ikke i forvejen er godkendt.

I onsdags var det tid til dette års tilføjelser af nye godkendte navne. Det skriver Politiken.

Amok i nye navne

Nu har drengene mulighed for at hedde Piphat, Rzgar, Magnusdakki og Zenith.

Pigerne har også fået et større udvalg af nye navne og kan nu døbes Aiaphilou, Zozo, Persephone og Mercury.

Et udsnit af nye godkendte navne Pigenavne: Aiaphilou, Ajsel, Amaliatusshaliha, Amalya, Anaztacia, Bodiana, Cahlina, Diddedarling, Elmirah, Everest, Isabellaelysa, Kristallyn, Mercury, Mettemeia, Normabell, Persephone, Smiley, Story, Svannhild, Yorkabel, Zozo. Drengenavne: Benit, Bjarkeizac, Brant, Brooks, Croc, Delaney, Galen, Givera, Ibraaheem, Julianvitus, Juseph, Kyler, Magnusdakki, Margon, Name, Nardo, Piphat, Rzgar, Seine, Slaven, Zenith Vis mere Luk

Men det er ikke alle mystiske navne, der er langtidsholdbare, fortæller navneforsker Michael Lerche Nielsen til Politiken.

Han forventer dog, at navnelisten med tiden kommer til at indeholde flere kreative navne.

- Man vænner sig til, at man ser mærkelige og unikke navne, fordi samfundet er ved det punkt, hvor det er okay at opkalde sit barn efter en 'Star Wars'- eller 'Ringenes Herre'-figur, siger Michael Lerche Nielsen til Politiken.

Det kan Michael Lerche Nielsen have ret i. Ifølge Danmarks Statistik er der nemlig tre personer i Danmark, der er døbt med fornavnet Frodo, der er hovedpersonen i 'Ringenes Herre'. Én enkelt person er også døbt Gandalf fra samme filmtrilogi.

Hvert år kommer der 3000 nye navne på listen. I skrivende stund indeholder navnelisten næsten 44.000 godkendte navne.