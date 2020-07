Operationer for en halv million: For lækker til at arbejde

22-årige Barbara Luna Sipos blev for første gang opereret for fem år siden. I alt har hun brugt en halv million kroner på at ligne en Barbie-dukke

22-årige Barbara Luna Sipos har hele sit liv været fascineret af Barbie-dukker - så fascineret, at hun i de seneste fem år har brugt 75.000 pund - svarende til en halv million kroner - på operationer, så hun selv kan komme til at ligne en.

Det skriver flere medier - heriblandt LADbible og the Mirror.

Barbara Luna Sipos, som kommer fra Ungarn, fortæller, at hun fik sin første operation som 17-årig, hvor hun fik lavet større bryster. Derudover har hun blandt andet fået lavet to næseoperationer samt operationer i panden, læberne, hagen og fået hævet sine øjenbryn, mens hun også har fået lavet en såkaldt Barbie-vagina-operation og en Brazilian Butt Lift.

Prisen for det er løbet op i en halv million kroner - en stor del af beløbet er blevet betalt af hendes nu eksmand. Og det har givet hende det look, hun altid har drømt om.

- Jeg har altid gerne villet ligne en fantasi-karakter eller en menneskelig dukke, siger Barbara Luna Sipos ifølge LADbible.

Selvom hun allerede har været gennem én skilsmisse, har hun ikke opgivet kærligheden. Og de mange operationer kan hjælpe hende med at finde den.

- Jeg glæder mig til at møde ham, der skal være min mand for evigt, og det mest positive ved mit udseende er, at jo mere jeg ligner en dukke, jo flere mænd er interesseret i mig, og så har jeg flere muligheder, siger hun.

For lækker til at arbejde

Udseendet har dog ikke altid været en gave for Barbara Luna Sipos, som har besluttet sig for ikke at have et almindeligt arbejde, fordi hun er for lækker og 'driver mænd til vanvid med sin udstråling og karisma', som hun beskriver det.

- Så jeg har indset, at den slags job ikke er noget for mig, fordi vi lever i et samfund, hvor meget attraktive kvinder ikke har mange muligheder for at beholde jobbet eller stige i graderne uden at give mænd sex - og det vil jeg ikke, siger Barbara Luna Sipos, som har arbejdet som receptionist og assistent hos en ejendomsmægler.

Et andet problem ved udseendet er, at mange folk tror, at hun er dum. Nu vil hun dog vise verden, at det ikke forholder sig sådan, og at hun ikke er hverken uintelligent eller naiv, fordi hun har valgt at ligne en dukke.

Hun understreger, at hun godt ved, at det kan være farligt at gennemgå de operationer, hun har gjort.

- Lav venligst jeres egen research før en operation. Der er så mange risici forbundet ved plastikkirurgi. En af mine venner har været i koma og lider af alvorlig hjerneskade, og en af mine venner har haft blodforgiftning. Men der er flere gode end dårlige læger derude, slår hun fast over for LADbible.