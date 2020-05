Overser båd: Hopper direkte ind i den

Kender du det, at man er sammen med sine venner og vil afprøve nogle grænser eller gøre noget vildt?

Det må man sige, at denne vennegruppe ville. Og det gik ikke som planlagt.

Michael Morrison havde planer om at lave en imponerende video, hvor han hoppede ud fra en bro og ned i vandet med hovedet først.

I begyndelsen af videoen kan man se den unge fyr tage et par dybe vejrtrækninger, inden han skulle udføre sit vilde hop.

Sådan så det ud, da Michael gjorde sig klar til at hoppe. Foto: Skærmbillede

Da han gjorde sig klar til at hoppe, var der en ting, vennerne og Michael selv ikke havde været helt vakse omkring. En vigtig og ret stor detalje havde de nemlig overset.

Når man er ved en bro, er der nogle blinde vinkler, og i de vinkler havde gruppen overset en relativt stor båd, som kom sejlende under broen.

Det, der ellers skulle have været en imponerende video af hans parkour-færdigheder, blev til en tur på skadestuen. For et gik hverken værre eller bedre end, at Michael hoppede direkte med hovedet først ind i båden.

Videoen stopper brat, da den unge fyr rammer båden.

I et opslag på sin Instagram-profil skriver han selv til videoen:

'Jeg er ok. Ingen brækkede knogler, bare skader på noget af mit væv, hjernerystelse og lungebetændelse. Jeg giver ikke skylden for det her til nogen, eftersom jeg har lige så meget skyld i denne her situation. Jeg beskylder heller ikke kaptajnen, men med det sagt, så kunne de godt have stoppet frem for at sejle videre! Tak til alle, der hjalp mig og ønsker mig god bedring.'