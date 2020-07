Pinligt at bestille en 'guffer'

På havnen i Thyborøn kan de is-sultne sommeren over få 'fjams og kugler' hos det nye ishus med samme navn.

Ishuset Fjams & Kugler, der nu har været åben i over en uge, sælger blandt andet is med navne som 'æ'guffer' og 'æ'spids', og de kreative navne har skabt en del sjove reaktioner.

- Jeg får faktisk kun gode reaktioner. Folk griner og er lidt pinlige, når de skal bestille en 'guffer', men de tager det ret pænt.

- Alle dem, jeg har snakket med, synes, det er megagod humor, siger indehaver Regitze Slot Winkel til Ekstra Bladet.

Direktør fanget i 'Eskimo'-kamp: - Jeg er rystet

Ideen til navnet, som i de flestes ører måske lyder lidt vulgært, kom til Regitze Slot Winkel, da hun drak en øl med nogle venner, fortæller hun til TV Midtvest.

I Thyborøn er 'fjams' et normalt ord for guf, og hun fortæller, at de ofte laver lidt sjov med kunderne, når de kommer og bestiller.

- De kan godt blive lidt generte, når de skal bestille, men så griner vi bare og spørger, om der skal fjams på.

- Den anden morgen, da jeg åbnede, kom der nogle lidt ældre folk herind. Jeg spørger dem så, om der skal fjams imellem kuglerne, og så blev de sådan helt flove - men de syntes, det var sjovt, fortæller Regitze Slot Winkel.

Ingen sure miner

Selvom is-debatten den seneste tid har bragt sindene i kog hos mange, blandt andet efter Hansens Flødeis har valgt at ændre navnet på deres 'Eskimo'-is, har Regitze Slot Winkel ikke modtaget nogle negative reaktioner på sine navne-påfund.

- Vi har snakket lidt om det, men alle der kommer fra Thyborøn eller omegnen, ved jo, at det er helt normalt at kalde guf for fjams, og så må vi jo lige tage de andre, når de kommer, siger hun.

Indtil videre er det kun glade kunder, der er strømmet til fra nær og fjern efter omtale af butikken i 'Go' Morgen Danmark' og hos TV Midtvest, fortæller hun.

Se også: Butik udlover gratis eskimo-is: Nu bliver de truet

- Det er gået helt amok. Folk kommer fra hele landet, så vi har haft godt at lave. Vores leverandør havde lidt svært ved at følge med i starten, men er godt med nu.

- Det har været helt vildt og overvældende at opleve folks reaktioner.