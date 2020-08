Pludselig faldt der chokolade ned fra himlen

Borgerne i den schweiziske by Olten fik et chok, da det pludselig regnede med chokolade fra himlen

Adskillige borgere i den schweiziske by Olten fik sig et chok fredag morgen i sidste uge, da det pludselig begyndte at regne med chokolade fra himlen. Nærmere bestemt var det kakao-pulver fra byens chokoladefabrik Lindt & Sprüngli AG, der faldt som mørk sne fra himlen og dækkede tage, veje og biler i nærheden af fabrikken.

Den usædvanlige oplevelse skyldtes, at chokolade-fabrikkens ventilationssystem var gået i stykker.

Det skriver flere medier - heriblandt AP, RTL, Aftonbladet og den lokale avis Oltner Tagblatt.

Chokolade-fabrikken Lindt producerer mange forskellige slags chokolader. Foto: Shutterstock.

En borger lagde også et billede ud på Twitter af en bil, der var dækket af kakao-støv og skrev følgende:

'Det regner med chokolade i Olten'.

En talsmand fra fabrikken Lindt & Sprüngli, der ligger i byen Olten mellem Zurich og Basel, har bekræftet hændelsen.

Han oplyser, at der var problemer med ventilations-anlægget i den afdeling, hvor man arbejder med de ristede kakao-bønner, der på grund af fejlen blev blæst ud over området i nærheden af fabrikken. Hele området blev derfor dækket med fint kakao-støv, der bruges til at fremstille chokolade.

Fabrikken oplyser også, at en bil blev helt dækket af kakao-støv. Ejeren fik et tilbud om, at fabrikken dækkede hans udgifter for en bilvask. Men ejeren af bilen har endnu ikke henvendt sig.

Chokolade-produktionen blev dog ikke stoppet på grund af fejlen i ventilations-anlægget, der nu er repareret. Chokolade-støvet er ifølge fabrikken fuldstændigt uskadelig for både mennesker og miljøet.

Her ses chokolade-fabrikken Lindt & Sprüngli i byen Olten. Foto: Shutterstock.