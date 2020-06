Politi giver østrigsk mand bøde for at prutte 'med fuldt overlæg'

En mand fra Østrig har fået en bøde for at forstyrre den offentlige ro og orden efter at have sluppet en vind foran politiet

Når nogen slipper en vind i offentligheden, er det som regel ikke noget, der bliver skrevet om i medierne. Men en østrigsk mands park-prut bliver nu dækket af blandt andre nyhedsbureauet AP og den østrigske avis Österreich.

En mand fra Wien fik nemlig en bøde på 500 euro - svarende til omkring 3700 kroner - for at have pruttet højlydt lige foran politiet.

Ifølge BBC har politiet i Wien efterfølgende forsvaret bøden på Twitter med ordene 'selvfølgelig får ingen en bøde for at slippe en vind'. De tilføjer på det sociale medie, at manden havde opført sig 'provokerende og usamarbejdsvilligt' over for et par betjente forud for episoden.

Efterfølgende havde manden rejst sig fra parkbænken, hvor han havde siddet, og 'slap en massiv tarmvind tilsyneladende med fuldt overlæg', lyder det fra politiet, der desuden skriver: 'Og vores kolleger kan ikke så godt lide at blive pruttet på'.

Manden fik en bøde for at have forstyrret den offentlige ro og orden.