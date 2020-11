Porno for livet: Frækt Black Friday-stunt

For et engangsbeløb vil verdens største pornoside, Pornhub, sikre dig adgang til alt deres indhold - for livet!

I stedet for at brænde pengene af på materielle goder, foreslår Pornhub deres regelmæssige kunder at betale et engangsbeløb, der giver adgang til premium porno - på livstid!

'Pornhub Premium Lifetime Membership', også kaldet 'LifePlan', giver adgang til over en halv million eksklusive videoer - og tilbyder video i HD, 4K-opløsning og Virtual Reality.

Det skriver Ladbible.

For den nette sum af 149 pund, svarende til 1.244 danske kroner, får man adgang til det modne indhold - og så er prisen halveret i forhold til sidste år, hvor Pornhub, der i løbet af året fik svimlende 42 milliarder besøg, første gang forsøgte sig med stuntet.

Det gælder dog om at være klar fra start, da priserne stiger, jo flere interesserede der er - op til £500 eller 4.175 kroner.

- Uanset hvad 2020 ellers kan overraske med, så er 'Pornhub Premium for livet' den bedste måde at sikre en happy ending, lyder det fra Pornhubs vicepræsident, Corey Price.

Tilbuddet startede onsdag og fortsætter frem til 1. december.

Er man eksempelvis fra Thailand, er det ekstra ærgerligt, da regeringen i starten af november lukkede ned for Pornhub og 190 andre 'voksne' sider - der endte i protester fra befolkningen.

Med en gennemsnitlig besøgstid på 11 minutter og 21 sekunder var Thailand det land i verden med den længste besøgstid.

Foto: Jack Taylor/Ritzau Scanpix

